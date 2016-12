Wiesenhof bleibt Haupt- und Trikotsponsor bei Werder. (nordphoto)

„Von einem Verein wie Werder Bremen, der stets Wert legt auf sein soziales Engagement und sich als Sympathieträger der Stadt Bremen und der ganzen Region versteht, darf mehr erwartet werden als ausschließlich finanzielle Erwägungen“, sagte Peter Bargfrede, Sprecher des ABB. Die Tiere, die Wiesenhof verarbeite, lebten weiterhin "in Massen eingepfercht und in ihrem eigenen Kot", heißt es in der Pressemitteilung.

Das Image von Werder Bremen sei durch die Zusammenarbeit mit Wiesenhof beschädigt. Zum ABB Bündnis gehören unter anderem die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, der Naturschutzbund BUND und die Diakonie. Werder hatte den Vertrag mit Wiesenhof kürzlich bis 2018 verlängert und soll von dem Geflügelproduzenten etwa sieben Millionen Euro pro Saison bekommen. (fin)