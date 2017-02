Luca Caldirola. (nordphoto)

Caldirola ist 26 Jahre alt, sein Vertrag bei Werder läuft nach dieser Saison aus, und bislang hat der Klub mit ihm noch nicht über eine mögliche Verlängerung dieses Vertrages gesprochen. Caldirola kann das verstehen, er war schließlich monatelang verletzt.

Im September hatte sich Caldirola im Heimspiel gegen den FC Augsburg einen Außenknöchelbruch zugezogen. An diesem Sonntag nun könnte er im Auswärtsspiel in Augsburg erstmals wieder in Werders Kader zurückkehren – und vielleicht sogar in die Startformation. Caldirola hofft, dass das klappt. „Wichtig ist, jetzt zu spielen“, sagt er. In den vergangenen Tagen hatte er keine Schmerzen mehr durch die Metallplatte, die zur Stabilisation des Gelenks in seinen Fuß eingesetzt worden war.

Sollte er nun aufs Feld zurückkehren und überzeugen, könnte Werders Sportchef Frank Baumann bald auf ihn zukommen – so hofft er. Caldirola sagte: „In Deutschland fühle ich mich sehr wohl. Ich will in Deutschland bleiben.“ Am liebsten in Bremen. (als)