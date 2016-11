Torwart Koen Casteels. (nordphoto)

Es war im Januar 2015. Werder hatte zu dem Zeitpunkt drei Torhüter im Kader. Raphael Wolf, Richard Strebinger und Rajf Husic. Das sollte reichen für die Rückrunde, hieß es damals lange Zeit. Doch dann verpflichtete Werder plötzlich Koen Casteels.

Jetzt ist der 1. Dezember 2016. Werder hat sogar vier Torhüter im Profikader. Jaroslav Drobny, Felix Wiedwald, Michael Zetterer und Eric Oelschlägel. Das sollte reichen für die Rückrunde, so heißt es auch jetzt. Und doch ist plötzlich wieder der Name Koen Casteels im Gespräch.

Der Berater des Torwarts kokettiert via „Bild“-Zeitung mit einem Wechsel seines Klienten in der Winterpause. Den passenden Klub liefert Didier Frenay auch gleich mit: Werder. Doch so, wie es aussieht, wird daraus so schnell nichts. „Wir wollen in diesem Winter Spieler abgeben und nicht noch mehr holen“, sagt Sportchef Frank Baumann. Das Thema sei deshalb nicht „akut“.

Perspektivisch indes ist das anders: Sowohl Drobnys als auch Wiedwalds Vertrag laufen im Sommer aus, und Wiedwald hat jetzt schon zum zweiten Mal seinen Job an Drobny verloren. Es ist klar, dass Werder nicht mit beiden verlängert. Und womöglich käme Casteels dann wieder ins Spiel. Sein Berater sagte der „Bild“: „Wenn es eine Möglichkeit gibt, hätten sicher beide Parteien ein Interesse. Koen hat eine Top-Meinung von Werder.“ Das gilt auch umgekehrt. Casteels hat während seiner sechs Monate in Bremen einen tadellosen Eindruck hinterlassen – sportlich wie menschlich.

Aktuell hat Casteels, Vertrag bis 2019 in Wolfsburg, beim VfL seinen Status als Nummer eins an Diego Benaglio verloren. „Ungerecht und schwer für den Spieler, das zu akzeptieren“, so Freay, „er ist der einzige Spieler, dessen Leistung in Ordnung war. Wenn die Situation bis zur Winterpause so bleibt, werden wir eine Lösung finden müssen.“