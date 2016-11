Claudio Pizarro verzichtete auf seinen Einsatz gegen Osnabrück. (dpa)

Claudio Pizarro soll am Dienstag oder Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob er am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt spielen kann, ist aber noch unklar.

„Da kann ich noch keine Prognose abgeben“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Pizarro sollte ursprünglich am Freitag im Testspiel in Osnabrück in der Startelf stehen, verzichtete aber auf seinen Einsatz, nachdem er beim Aufwärmen leichte Schmerzen in der Oberschenkelmuskulatur gespürt hatte. (fin)