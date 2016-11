Claudio Pizarro hat mit der Mannschaft trainiert. (nordphoto)

Pizarro trainierte am Dienstag wieder im Kreise seiner Kollegen, nachdem er am Freitag wegen Oberschenkelproblemen auf einen Einsatz gegen Osnabrück verzichtet hatte. Auch die zuletzt angeschlagenen Florian Grillitsch, Zlatko Junuzovic und Milos Veljkovic nahmen an der Einheit teil.

Izet Hajrovic und Thanos Petsos, beide von ihren Reisen mit der Nationalmannschaft zurückgekehrt, absolvierten am Vormittag eine Regenrationseinheit. Niklas Moisander trainierte am Nachmittag im Kraftraum. (oni)