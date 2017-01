Es ist nicht alles schlecht bei Werder, aber längst auch nicht alles gut: Die Vorbereitungsbilanz von Kapitän Clemens Fritz fällt wenige Tage vor dem Bundesliga-Neustart gegen Borussia Dortmund gemischt aus. (dpa)

Clemens Fritz ist gerade dabei, in seiner inzwischen 18 Jahre währenden Profikarriere die elfte Wintervorbereitung mit Werder Bremen hinter sich zu bringen. Werder hat zurzeit ein paar verletzte Spieler und in drei Testspielen nicht einmal gewonnen, auch gegen zwei Mannschaften aus der zweiten Liga nicht. Schlaflose Nächte bereitet diese Bilanz dem Werder-Kapitän zwar nicht.

Er sagt: „Ich habe Vorbereitungen erlebt, in denen wir alles gewonnen haben, und als dann die Bundesliga wieder los ging, lief es gar nicht mehr. Und auch umgekehrt hat es das gegeben: schlechte Ergebnisse in der Vorbereitung und dann einen guten Start in die Liga.“ Aber wirklich gefallen haben ihm die Resultate auch nicht.

1:1 gegen Karlsruhe, 1:1 gegen Brügge und 1:2 gegen Braunschweig – abgehakt, okay. Aber auch, wenn Clemens Fritz weg von den nackten Ergebnissen hin auf die Details schaut, dann ist er nicht ganz zufrieden. „Wir haben noch Luft nach oben“, lautet so ein Satz, den er sagt, wenn er gebeten wird, die Saisonvorbereitung eine Woche vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund zu bilanzieren. Und: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig erlebten die Zuschauer einen wortreichen Antreiber Clemens Fritz. Er dirigierte seine Nebenleute, gestikulierte mit den Armen. Hinterher sagte er auf die typische verschmitzte Fritz-Art: „Es ist doch normal, dass ich Hinweise gebe, und wenn man auf dem Platz steht, dann muss man auch mal lauter werden, damit es jeder hört.“ Gegen Braunschweig war er es auffällig häufig. Es läuft noch nicht rund bei Werder. Zeit für ein paar mahnende Worte des Kapitäns.

Clemens Fritz über die Stimmung im Team:

Werder hat Spieler an andere Klubs abgegeben und in die zweite Mannschaft geschickt. „Ich finde, dass wir insgesamt enger zusammengerückt sind“, sagt Cheftrainer Alexander Nouri. Fritz macht ebenfalls ein gutes Miteinander in der Mannschaft aus, sagt aber auch: „Wir müssen aufpassen, dass die Stimmung nicht zu gut wird.“

Es gab Zeiten, da hat eine gewisse Selbstzufriedenheit bei einigen Profis dazu geführt, dass Werder nicht regelmäßig genug an und über die Leistungsgrenze hinausgehen konnte. Fritz sagt: „Wir haben aktuell nichts, auf dem wir uns ausruhen können.“ Werder steht bekanntlich auf dem 15. Tabellenplatz.

Clemens Fritz über die Dauer des Abstiegskampfes:

Eine durchaus verbreitete und auch gar nicht so weit hergeholte Fantasie geht so: Jetzt, da Werder in der Bundesliga fünf Spiele am Stück nicht verloren hat, jetzt, da Claudio Pizarro und Max Kruse eine komplette Vorbereitung mitgemacht haben, jetzt, da Thomas Delaney da ist und nichts dagegen spricht, dass Serge Gnabry nicht noch besser wird, schafft Werder bald den Sprung ins Mittelfeld.

Clemens Fritz sagt: „Es wäre wünschenswert für uns alle, wenn wir das im Laufe der Rückrunde klären. Aber ich glaube, dass wir alle gut daran tun, wenn wir uns darauf einstellen, dass es bis zum Schluss dauern wird. Sich jetzt hinzustellen und zu sagen: Wir werden das bis zur Mitte der Rückrunde geschafft haben, wäre grob fahrlässig.“

Clemens Fritz über den besonderen Beitrag von Thomas Delaney:

Thomas Delaney hat angekündigt, dass er bei Werder möglichst schnell eine tragende Rolle spielen wolle. „Ich freue mich, das zu hören“, sagt Fritz, „und das ist wirklich so.“ Fritz muss diesen Satz nachschieben, denn man könnte auch annehmen, dass Fritz den ersten Teil seiner Aussage ironisch meint, denn Delaney ist ja nicht nur neuer Teamkollege, sondern auch erster Konkurrent im Kampf um einen Platz in der Startelf.

Doch die Konkurrenzsituation in Werders Mittelfeld hat sich nach den Ausfällen von Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede und Florian Grillitsch sowie der Degradierung von Thanos Petsos komplett entschärft. Aber nicht nur deshalb begrüßt Fritz einen Zugang wie Delaney, den er als „offenen Typen“ und „smarten Burschen“ charakterisiert.

„Je mehr Spieler wir haben, die eine tragende Rolle spielen wollen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, desto besser ist es für die Mannschaft. Das war in der Vergangenheit ja auch schon mal ein Problem“, sagt er. In der Vergangenheit hatte Werder bisweilen ein paar bescheidene und zurückhaltende Typen zu viel im Team.

Clemens Fritz über die diversen ungeklärten Vertragssituationen:

Clemens Fritz, 36, sagt, dass er mit seiner Zukunftsplanung ganz entspannt umgeht. Vielleicht spielt er noch ein Jahr, vielleicht entscheidet er sich auch dagegen – er verspürt da keinen Druck. Claudio Pizarro, noch ein bisschen älter als er, hält es ganz ähnlich.

Aber es gibt auch Personalfragen, die ein gewisses Nervpotenzial haben, und dazu taugen, vom Kerngeschäft, dem Fußballspielen, abzulenken. Wann wird der Vertrag des Trainers verlängert? Wird er überhaupt verlängert? Oder wie geht es mit Linksverteidiger Santiago Garcia weiter? Nach Serge Gnabrys Zukunft wird schon jetzt wöchentlich gefragt. „Ganz ehrlich“, sagt Fritz, „es gibt für uns Spieler keinen Grund, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die nicht auf dem Platz stattfinden. In der Mannschaft haben wir bisher über keines dieser Themen gesprochen. Wir sind dafür da, Leistungen auf dem Platz abzuliefern.“ Ab kommenden Sonnabend dann wieder in der Bundesliga.

Clemens Fritz über den Start gegen Dortmund:

Sehr viele Punkte darf man von Werder zum Start ins Bundesligajahr 2017 vermutlich nicht erwarten. Erst kommt Borussia Dortmund, dann kommen die Bayern. Am ehesten wohl in der B-Note, also in der Art und Weise, wie sich Werder präsentiert, werden die Bremer punkten können. „Ja“, sagt Clemens Fritz, „es kommt auf das Wie an, wenn wir spielen. Aber es sind auch Punkte zu vergeben.“

Und von denen hätte Fritz nach dem Auftaktdoppel gern welche. Er sagt: „Wir haben schon bewiesen, dass man gegen Dortmund gewinnen kann.“ Im Dezember 2014 war das, 2:1 im Weserstadion. Der Kapitän war damals derselbe wie heute, Clemens Fritz. Vielleicht wird er denen, die vor zwei Jahren noch nicht dabei waren, davon erzählen.