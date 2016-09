Wortführer in der Mannschaft: Clemens Fritz. (nordphoto)

Zunächst versuchte es Clemens Fritz auf die politisch korrekte Art. Der Mannschaftskapitän war gefragt worden, ob Interimstrainer Alexander Nouri denn nun der richtige Trainer für Werder sei. „Für diese Frage“, sagte Clemens Fritz, „ist die Geschäftsführung der richtige Ansprechpartner.“ Aber Clemens Fritz ist natürlich schon viel zu lange im Geschäft, um zu wissen, dass sich die Reporter mit so einer Antwort nicht zufriedengeben. Also hat Clemens Fritz auf Nachfrage dann doch noch eine sehr ausführliche Antwort gegeben.

Das Spiel mit den Formulierungen

Clemens Fritz hat Nouri gelobt. Er hat gesagt: „Alex hat das sehr gut gemacht in den ersten Tagen. Er hat einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass wir gegen Wolfsburg gewonnen haben. Er hat uns gut eingestellt. Er hat uns Mut zugesprochen, er hat die richtigen Worte gefunden.“ Also sollte Nouri dann am besten doch Trainer bleiben, oder? Fritz antwortete darauf so: „Sie werden in der Mannschaft keinen Spieler finden, der sagt: Wir wollen unbedingt einen anderen Trainer haben.“ Heißt im Umkehrschluss: Die Spieler fänden Nouri schon gut.

Jetzt kann man einwenden, dass Clemens Fritz doch gar nichts anderes übrig bleibt, als seinen Chef öffentlich zu loben. Alles andere wäre doch ziemlich dumm oder zumindest sehr ungeschickt. Doch wer das Profigeschäft und das Spiel mit den Worten kennt, der weiß, dass es im Fußball eine Menge Formulierungen gibt, hinter denen sich Fritz auch prima hätte verstecken können. Eben den Hinweis auf andere Stellen im Klub, die das zu entscheiden hätten. Oder der Verweis darauf, dass doch erst zwei Spiele unter Nouri absolviert seien, und dass in Werders Situation, also mitten in einer handfesten Krise, jeder Trainer erst einmal leichtes Spiel und nichts zu verlieren gehabt hätte. Das alles hat Fritz aber nicht gesagt, sondern nach anfänglichem Zögern die Arbeit des Trainers sehr genau analysiert.

Fritz lobt Nouris Personalentscheidungen

„Er war sehr mutig“, sagte Fritz beispielsweise mit Blick auf Nouris Entscheidung, U23-Spieler wie Ousman Manneh, Milos Veljkovic und Niklas Schmidt anstelle etablierter Profis und Nationalspieler zu bringen. „Die Jungs haben etwas Belebendes ins Team gebracht“, sagte Fritz.

„Alex weist auf Fehler hin“, war noch so ein Satz, den Fritz sagte. Das heißt nun nicht, dass Nouris Vorgänger Viktor Skripnik Fehler im Bremer Spiel nicht thematisiert hätte. Aber vor allem auf dem Trainingsplatz wird schnell klar, was Fritz meint. Am Mittwoch war der Kapitän selbst an der aufregendsten Szene des Tages beteiligt.

Es lief das Abschlussspiel, elf gegen elf. Fritz‘ Mannschaft, zu der auch Aron Johannsson gehörte, hatte gerade den Ball verloren, der Gegner bemühte sich um einen flinken Spielaufbau und Johannsson bewegte sich – mit der Absicht, früh zu stören – auf den rechten Verteidiger des Gegners zu. Damit aber war die Mitte nicht mehr abgedeckt, und der Gegner hatte reichlich Platz und Zeit. Da brach es aus Clemens Fritz heraus. „You have to stay inbetween“, schrie der Kapitän seinem amerikanischen Mitspieler zu, „du musst dazwischen bleiben“. Zwischen den Verteidigern, sollte das heißen. Das wiederum wollte Johannsson nicht kommentarlos stehen lassen, und so gab ein Wort das andere – bis Alexander Nouri und sein Assistent Florian Bruns einschritten. Nouri ging zu Johannsson, nahm ihn zur Seite, legte den Arm um ihn und erklärte die Situation. Nach kurzer Pause ging es weiter.

Alexander Nouri weist Aron Johannsson auf den richtigen Laufweg hin. (nordphoto)

Nouris Arbeit tritt in die nächste Phase

Vor ein paar Tagen, als die Anzahl an Werder-Siegen noch bei null lag, wäre die Versuchung groß gewesen, aus dieser Szene abzuleiten, dass die Nerven bei den Werder-Spielern blank liegen. Am Mittwoch aber wirkte diese Szene vielmehr wie der Beweis für die These, dass wieder Leben in dieser Mannschaft steckt. „Ich finde das gut“, sagte Fritz hinterher zu seiner lautstarken Auseinandersetzung mit Johannsson, „das zeigt doch: Wir beschäftigen uns mit der Situation.“ Wie groß nun genau der Anteil von Nouri am Umgang mit solchen Situationen ist, lässt sich nur vermuten. Fakt ist aber: Zwei Spielzüge später positionierte sich Johannsson in einer ähnlichen Situation an der richtigen Stelle.

So oder so ist die Arbeit des Trainers gerade in die nächste Phase eingetreten. Zu Beginn seiner Tätigkeit hatte Nouri angesichts der Kürze der Zeit und zwei Bundesligaspielen innerhalb von vier Tagen gesagt, dass er taktisch gar nicht allzu viel ändern könne und wolle. Von so etwas wie einer Spielphilosophie wollte er zu diesem Zeitpunkt gar nichts hören. In dieser Woche aber kann er anders arbeiten. Am Dienstag standen zwei Einheiten auf dem Programm, am Mittwoch behielt Nouri seine Profis ungewöhnlich lange, nämlich fast zwei Stunden, auf dem Platz. „Er hat seinen Spielplan, und den will er uns jetzt Stück für Stück vermitteln“, sagte Fritz. Gut möglich, dass der Verein dem Trainer nach dem Darmstadt-Spiel die nötige Zeit dafür gibt. Die Mannschaft hat ja anscheinend nichts dagegen.