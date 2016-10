Kein Fußball-Leckerbissen, aber er ist endlich zurück: Werders Santiago Garcia feierte im Testspiel gegen St. Pauli sein Comeback. Hier ringt er den Kiezkicker Cenk Sahin nieder. (nordphoto)

Santiago Garcia nimmt den Ball in die Hand und wirft ihn schnell ein – Pech nur für Werders Linksverteidiger, dass der Ball noch nicht im Seitenaus gewesen ist. Bedeutet also Freistoß für den FC St. Pauli.

Ein Szene die symptomatisch ist für das Testspiel zwischen Werder Bremen und dem FC St. Pauli an diesem kalten und regnerischen Donnerstagabend in Hamburg. Die wichtigste Info bei dem 1:1 im Testspiel am Millerntor: Werders Santiago Garcia hat sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben und hielt 90 Minuten lang durch – auch wenn vieles noch nicht rund lief. Weder bei Werder noch bei dem Argentinier selbst.

Der FC St. Pauli wärmte sich mit Shirts auf, die die Nummer 23 trugen, um sich mit ihrem ehemaligen Kollegen Deniz Naki zu solidarisieren. Der Mittelfeldspieler war in der Türkei von der Staatsanwaltschaft wegen angeblicher Terrorpropaganda angeklagt worden. Auch bei der Vorstellung der Mannschaft skandierten die Fans nach jedem Vornamen lautstark Nakis Namen. Nur zwei türkischstämmige Spieler folgten diesem Beispiel nicht, aus Angst ihrerseits verfolgt zu werden.

Erste Halbzeit spiegelt Tabellenstand wieder

Die erste Halbzeit spiegelte den Tabellenstand beider Mannschaften wieder, nicht aber die Liga, die zwischen den Teams liegt. Werder ist 15. der Bundesliga. Der FC St. Pauli ist sogar Letzter – allerdings in der zweiten Bundesliga. Zu erkennen war das an diesem Abend nicht. St. Pauli überließ Werder zwar die meiste Zeit den Ball, aber der Bundesligist wusste kaum etwas damit anzufangen. So war die erste kleine Mini-Halbchance, wie man es wohl nennen muss, ein Schuss aus der zweiten Reihe von Mohamed Aidara, der viele Meter über das Tor strich.

Als man gegen Ende der ersten Halbzeit das Gefühl hatte, dass es besser werden könnte, konterte der FC St. Pauli ebenso kalt, wie dieser Abend war: Maurice Litka kam halb links im Strafraum an den Ball und zog aus acht Metern und spitzem Winkel einfach mal ab. Werder-Keeper Felix Wiedwald war zu spät unten. Trainer Alexander Nouri: „Wir müssen da mannorientierter verteidigen. Ob der Ball haltbar war, konnte ich aus meiner Position nicht erkennen.“

Wenige Minuten zuvor war Florian Kainz mit einem langen Ball auf der linken Seite geschickt worden und hatte die erste wirklich brauchbare Chance für Werder kreiert. Der Österreicher legte mit der Schuhspitze auf Lennart Thy ab. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison noch für die Hamburger spielte, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Torhüter Philipp Heerwagen (31.). Kurz danach tanzte Aron Johannsson vier Gegenspieler aus, beim Abschluss ging dem Amerikaner dann jedoch die Kraft aus. Und dann kam der Treffer von Litka, mitten in eine kleine Drangphase der Bremer.

Nouri wechselte in der Halbzeit munter durch, brachte Luca Zander, Jesper Verlaat und Maximilian Eggestein für Clemens Fritz, Robert Bauer und Lamine Sané. „Wir wollten den Spielern Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen geben“, so der Werder-Trainer. Also wechselte er weiter munter durch, brachte mit Janek Sternberg, Michael Zetterer, Ousman Manneh und Thore Jacobsen noch alle anderen Spieler von der Auswechselbank. So richtig empfehlen konnte sich keiner für höhere Aufgaben, auch wenn Nouri nicht müde wurde zu betonen, dass es ein guter Test gewesen sei.

Johannsson erzielt Ausgleich

In der zweiten Halbzeit war zunächst St. Pauli die spielbestimmende Mannschaft. Werder hatte Mühe sich zu sortieren, schaffte es mit zunehmender Spieldauer aber immer besser. Richtig klare Chancen blieben jedoch Mangelware. Und so war es ein Freistoß ans Lattenkreuz getreten von Florian Kainz, der die größte Chance Werders kennzeichnete. Folgerichtig folgte der Ausgleich für Bremen durch Johannsson auch nach einem Freistoß: Eggestein setzte auf der rechten Seite Zander ein, dessen Hereingabe Johannsson gekonnt in den Winkel lenkte (83.).

Kurz zuvor hatte sich der Stadionsprecher am Millerntor bei Wechseln des FC St. Pauli mehrfach verhaspelt. Seine Worte „Kein leichtes Ding, hier heute Abend“, sorgten für Gelächter auf der Tribüne. Er sprach aus, was große Teile der 6727 Zuschauer über das Geschehen auf dem Rasen dachten.

„Wichtig war, dass wir Spielrhythmus unter Wettkampfbedingungen hatten“, sagte Nouri hinterher. „Man merkt, dass der Herbst kommt. Wir haben schon das ein oder andere Geschenk verteilt“, so der Trainer weiter. „Viele Spieler sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Einige sind nach langen Verletzungen zurückgekommen, es war wichtig, dass sich auch kein neuer verletzt hat.“ So auch Garcia, dessen Comeback als gelungen zu beschreiben ist.

Wie es beim verletzten Torhüter Jaroslav Drobny weitergeht, ist indes noch unklar. Der Tscheche war mit seiner Nationalmannschaft nach Hamburg gefahren und sollte am Millerntor zum Werdertross stoßen, um das weitere Vorgehen mit dem Teamarzt zu besprechen. „Ich werde mich nicht einreihen in irgendwelche Wasserstandsmeldungen. Wir warten die Untersuchung und die Diagnose morgen ab. Dann sehen wir weiter“, sagte Nouri.