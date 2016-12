„Schiedsrichter dürfen keine Spiele von Vereinen aus dem Landesverband pfeifen, für den sie eingesetzt werden“, sagt Stefan Brause, der für Schiedsrichter zuständige Pressesprecher des Deutschen Fußball-Bundes. Frühere Wohnorte eines Schiedsrichters hätten hingegen keinen Einfluss auf Ansetzungen. Auch aneinander angrenzende Landesverbände seien kein Ausschlusskriterium.

Osmers lebt in Hannover und gehört damit zum Landesverband Niedersachsen. Er war 1985 in Bremen zu Welt gekommen und ist in Achim aufgewachsen.