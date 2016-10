Werder-Fans in Darmstadt. (nordphoto)

Aber wie bereits in den ersten Spieltagen muss Werder auch zwei Mal an anderen Terminen spielen - gegen Hertha am 14. Spieltag (Sonnabend, 10.12., 18:30 Uhr) und am 16. Spieltag (Mittwoch, 21.12., 20:00 Uhr) gegen Hoffenheim. Beide Partien sind Auswärtsspiele.

Damit wurden die Partien von Werder Bremen in den ersten 16 Spieltagen insgesamt nur fünfmal zu der von vielen Fans bevorzugten Anstoßzeit - Samstag um 15:30 Uhr - terminiert.

Die Spieltage 13. bis 16. im Überblick:

13. Spieltag - Sa., 3. Dezember um 15:30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Ingolstadt 04

14. Spieltag - Sa., 10. Dezember um 18:30 Uhr: Hertha BSC - SV Werder Bremen

15. Spieltag - Sa., 17. Dezember um 15:30 Uhr: SV Werder - gegen 1. FC Köln

16. Spieltag - Mi., 20. Dezember um 20:00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen