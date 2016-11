Eine vorbereitete Choreografie in der Ostkurve. (nordphoto)

Im Gegensatz zu den ersten 16 Spieltagen, an denen die Partien von Werder Bremen nur fünfmal zu der von vielen Fans bevorzugten Anstoßzeit angesetzt wurden, spielen die Grün-Weißen an den vier Spieltagen gleich dreimal Samstags um 15:30 Uhr. Allerdings sind die drei Partien allesamt Heimspiele - das einzige Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg findet erneut an einem Sonntag statt.

Die Spieltage 17. bis 20. im Überblick:

17. Spieltag - Sa., 21. Januar um 15:30 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Dortmund

18. Spieltag - Sa., 28. Januar um 15:30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern München

19. Spieltag - So., 05. Februar um 15:30 Uhr: FC Augsburg - SV Werder Bremen

20. Spieltag - Sa., 11. Februar um 15:30 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach