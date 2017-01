Laszlo Kleinheisler soll an Ferencvaros Budapest verliehen werden. (nordphoto)

Laszlo Kleinheisler und Darmstadt gehen bereits nach einem halben Jahr wieder getrennte Wege. Wie die Darmstädter mitteilten, wird sich Kleinheisler, vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizin-Checks, dem ungarischen Verein Ferencvaros Budapest anschließen.

"Lilien"-Trainer Torsten Frings sagte zu dem Wechsel: "Es gab das Interesse aus Budapest, und Laszlo wollte diese Chance in seinem Heimatland wahrnehmen. Wir waren dem offen gegenüber, zumal es für ihn schwer gewesen wäre, regelmäßig auf Einsätze zu kommen."

Auch bei dem Wechsel nach Ungarn wird es sich um ein Leihgeschäft haben.

„Lászlo hätte in der Rückrunde in Darmstadt vermutlich deutlich weniger Spielzeit bekommen, deshalb haben wir hier nach einer Lösung gesucht und sind froh, dass er jetzt in seinem Heimatland auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln kann“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung des Vereins. (wk)