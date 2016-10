Im Sommer 2015 wechselte Davie Selke von Bremen nach Leipzig. (dpa)

Bei RB Leipzig haben sie derzeit allen Grund zur Freude. Der Aufsteiger ist überraschend gut in die erste Bundesliga-Spielzeit gestartet, die Mannschaft ist Tabellendritter, holte bereits 15 Punkte in sieben Spielen. Nur einer dürfte in Leipzig momentan mit gemischten Gefühlen auf den gelungenen Saisonauftakt schauen.

Ex-Bremer Davie Selke ist aktuell unzufrieden mit seiner Situation. "Ich habe momentan wenige Argumente", sagte Selke der Leipziger Volkszeitung. „Wenn die Mannschaft so gut auftritt und punktet, gibt es für den Trainer kaum Gründe zu wechseln.“

Noch in der vergangenen Saison, seiner ersten in Leipzig, hatte Selke mit zehn Treffern maßgeblich zum Aufstieg der Sachsen beigetragen. Dann folgte Olympia. In Rio gewann er mit der deutschen Auswahl die Silbermedaille, verlor in Leipzig aber zeitgleich seinen Stammplatz, weil er die Vorbereitung verpasste. Auch nach sieben Spieltagen hat sich wenig an dieser Konstellation geändert, und so dürfte Ex-Bremer Selke auch das Wiedersehen mit Werder am kommenden Sonntag zunächst von der Bank verfolgen.

Selke: Werder bleibt "in meinem Kopf und Herzen"

Für geschätzte acht Millionen Euro war Selke im Sommer 2015, nach nur einem Jahr bei den Werder-Profis, unter großer Aufregung nach Leipzig gewechselt. "Bremen war mein Sprungbrett in die Bundesliga", sagt der Stürmer zur "Bild". "Der Klub wird immer in meinem Kopf und Herzen bleiben." Noch immer stehe er in engem Kontakt zu einigen Bremer Spielern und verfolge die Werder-Spiele. "Es war sehr beeindruckend, wie Bremen letztes Wochenende gegen Leverkusen gespielt hat", sagt Selke der Leipziger Volkszeitung und warnt vor seinem Ex-Klub: "Die Truppe lebt von einer unglaublichen Euphorie." Selke glaubt: "Das wird für uns nicht einfach."

Einige grundsätzliche Entscheidungen hat Selke vor dem Wiedersehen mit Werder bereits getroffen. Das Trikot wird mit Florian Grillitisch, der den Stürmer einen "sehr guten Freund" nennt, getauscht. Und falls er spielen und gegen seinen Ex-Klub treffen sollte, dann will Selke nicht jubeln, "aus Respekt gegenüber dem Verein und den Fans", sagt er. (nsc)