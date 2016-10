Zweikämpfe gehören zum Job: Florian Grillitsch bei Werders Spiel in Darmstadt. (Imago)

Die Abende mit Paul Pogba und Toni Kroos, die mag Florian Grillitsch am meisten. Wenn er sie spielen sieht, in Länderspielen oder in der Champions League, dann schaut er besonders genau hin. Er achtet darauf, wie sie stehen, wie sie schauen, wie sie sich bewegen. Er will gern mal so werden wie sie, aber er weiß, dass der Weg zu diesem Ziel noch weit ist. Kein Wunder: Grillitsch ist 21 Jahre jung, er spielt erst sein zweites Jahr als Profi, er hat fast die ganze Saison-Vorbereitung verpasst – und jetzt muss er sich auch noch in einer etwas veränderten Rolle zurechtfinden. All das ist nicht leicht, aber er versucht es. Er sagt: „Jetzt finde ich wieder in die Spur.”

Der Bremer Grillitsch erlebt gerade, dass Karrieren im Profifußball selten linear verlaufen. In der vergangenen Saison hat er sich in einem beeindruckenden Tempo entwickelt, und dieses Tempo wirkte noch beeindruckender, weil es im Kontrast zu der eher stockenden Entwicklung vieler anderer Bremer Talente stand. Hoffnungen wie Levent Aycicek oder Marnon Busch konnten das Profiteam nie prägen; Grillitsch dagegen wurde dort Stammkraft – und er wurde sogar als Kandidat für Österreichs EM-Aufgebot gehandelt.

Und jetzt? Ist Grillitsch ein paar Mal auf Abruf fürs Nationalteam nominiert worden, wartet aber immer noch auf den ersten Anruf von Nationaltrainer Marcel Koller. Bei Werder hat er zuletzt eher unauffällig gewirkt: Als das Team zu Beginn der Saison kriselte, da kriselte auch er. Als das Team sich steigerte, da steigerte er sich mit. Er scheint, das lässt diese Beobachtung erahnen, noch nicht die Kraft zu haben, eine Mannschaft aus einer Krise zu führen, einem Trend zu trotzen und auch dann stark zu sein, wenn alle anderen schwächeln.

Baumann will verlängern

Die Geschichte des Florian Grillitsch ist keine Krisengeschichte, ganz und gar nicht. Sie handelt eher davon, wie fordernd das Fußballgeschäft ist und wie schnell alles darin weitergehen soll, immer weiter. Wenn einer mal sein Tempo nicht pausenlos halten kann, dann fällt er gleich auf. Grillitsch ist jetzt nicht mehr nur neu und unbekannt. Er muss jetzt mit Erwartungen leben, die es vor einem Jahr noch nicht gab.

Der Mittelfeldmann ist an einem interessanten Punkt seiner Karriere. Er hat seinen Vertrag, der im Sommer 2017 ausläuft, noch immer nicht verlängert – obwohl der Klub das gern wollte. Werders Sportchef Frank Baumann betont, Grillitsch sei „sehr, sehr wertvoll für uns”. Er sei „absolut lernwillig und taktisch und technisch sehr stark”. Heißt: „Wir haben nach wie vor großes Interesse. Wir haben klar das Bestreben, mit ihm zu verlängern.”

Grillitsch aber sagt, es gebe in den Verhandlungen nichts Neues: „Wir sind ständig im Kontakt, und Werder ist natürlich immer erster Ansprechpartner.” Auf die Nachfrage, ob es auch zweite Ansprechpartner gebe, antwortet er: „Momentan zählt für mich nur Werder.” Grillitsch will offenbar abwarten, wie Werder sich entwickelt – und ob sein Team dem ewigen Abstiegskampf in dieser Saison endlich entkommt. Solange seine Zukunft offen ist, spielt er also auch für potenzielle künftige Arbeitgeber vor. Solange werden seine Auftritte besonders aufmerksam beäugt.

Genau jetzt aber hat Werders neuer Trainer Alexander Nouri ihn ein wenig defensiver postiert. Grillitsch ist jetzt der hinterste Mann im Mittelfeld, hinter Clemens Fritz noch. Oft muss er den Innenverteidigern oder den Außenverteidigern helfen, und vorn ist er seltener zu sehen als zuvor. Dabei ist er gelernte Offensivkraft, und er merkt, wie sehr das noch in seinem Kopf verankert ist. Er sagt: „Manchmal habe ich noch den Drang nach vorne. Aber ich weiß, wo meine Aufgaben liegen – und die versuche ich zu erfüllen.”

Grillitsch ist zufrieden

Er sei zufrieden auf seiner neuen Position, betont Grillitsch. Aber kann er sich dort zeigen? Kann er sich dort so präsentieren, wie er es sich für seine Karriere wünscht? Grillitsch sagt, er könne wichtige Zweikämpfe gewinnen, das Spiel schnell machen, den Spielaufbau prägen: „Ich sehe es nicht so, dass ich in der Defensive nicht glänzen kann.” Er sagt aber auch: „Ist doch klar, dass die Offensiv-Aktionen mehr gesehen werden als die Defensiv-Aktionen.”

Sein Trainer Nouri sieht ihn als eine Art Regisseur, der das Spiel von hinten heraus prägt und dirigiert – und er schätzt ihn sehr. Er weiß, dass Grillitsch alle Voraussetzungen mitbringt, die ein defensiver Mittelfeldmann im modernen Fußball braucht. Er weiß, dass Grillitsch so viel mehr kann als ein humorloser Grätschgroßmeister, wie es ihn auf dieser Position früher oft gegeben hat. „Wie er das Spiel liest, dass er auch mit seiner Wahrnehmung auf der ballfernen Seite immer nach Lösungen sucht – das ist gut”, sagt Nouri über Grillitsch. „Es ist spannend, so einen hoch veranlagten Spieler als Trainer zu begleiten und ihn immer wieder zu inspirieren.” Grillitsch berichtet, Nouri wolle, „dass ich noch ein bisschen mehr Präsenz auf den Platz bringen soll”.

Der Spieler will das ja selbst. Er ist ehrgeizig und klug. Er will vorankommen, und er weiß, was ihm noch fehlt, um das zu schaffen. Er weiß auch, wer seine Rivalen im Nationalteam sind: David Alaba, Julian Baumgartlinger, Zlatko Junuzovic und Stefan Ilsanker spielen dort in der Zentrale. „Das ist schon eine starke Konkurrenz”, sagt Grillitsch. „Aber ich denke, wenn ich Leistung bringe, könnte ich auch mal dabei sein.”