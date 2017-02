Thomas Delaney. (nordphoto)

Wie der Verein mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler im Spiel gegen Mainz 05 eine Gehirnerschütterung sowie einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle zugezogen.

"Wir müssen abwarten, wie sich Thomas fühlt und wie seine Genesung in den kommenden Tagen voranschreitet, aber wir werden kein Risiko eingehen. Nach aktuellem Stand wird er uns am Freitag nicht zur Verfügung stehen“, sagte Sportchef Frank Baumann. Delaney war in der 51. Spielminute mit Jhon Córdoba im Strafraum der Mainzer zusammengeprallt und musste anschließend ausgewechselt werden.

Thomas Delaney musste beim Spiel in Mainz ausgewechselt werden. (nordphoto)

Der Däne soll vorerst in der Mainzer Uni-Klinik bleiben und am Montag mit dem Zug nach Bremen zurückkehren.

Da Clemens Fritz im Spiel gegen Mainz die fünfte Gelben Karte in dieser Saison kassierte, muss das Trainerteam Werders defensives Mittelfeld für das Spiel am Freitag wohl komplett neu aufstellen. Nach dem Spiel in Mainz nannte Baumann Maximilian Eggestein und Milos Veljkovic als mögliche Vertreter für Fritz und Delaney. Zudem habe er Hoffnung, dass Florian Grillitsch und möglicherweise auch Philipp Bargfrede rechtzeitig einsatzbereit sein könnten. Beide haben allerdings in diesem Jahr verletzungsbedingt noch kein Pflichtspiel absolviert.

Fritz, der gerade erst wieder in die Startelf zurückgekehrt war, sagte über seine Sperre: „Das ärgert mich sehr. Ich habe mich gefreut, dass ich heute gespielt habe, jetzt muss ich nächste Woche wieder zuschauen.“

"Es ist klar, dass wir die beiden nicht eins zu eins ersetzen können", sagte Werders Abwehrspieler Robert Bauer am Sonntag: "Aber wir als Mannschaft können das auffangen."