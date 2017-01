In den Übungseinheiten haut der Zugang aus Kopenhagen sich voll rein; bei den Trainingsspielen stellt er seinen Offensivdrang unter Beweis, indem er immer wieder in die Spitze vorstößt.

Claudio Pizarro ist vor allem eins an seinem neuen Kollegen aufgefallen, den er einen „sehr guten Spieler“ nennt: „Er hat einen starken linken Fuß.“ Der Rest ist aber auch nicht schlecht: Drei seiner acht Tore für den FC Kopenhagen in der Hinrunde erzielte Delaney per Kopf. (fin)