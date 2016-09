Was er gelernt hat aus diesem Abend, der so schrecklich schiefgelaufen ist? „Nächstes Mal werde ich versuchen, deutsch zu reden”, sagt Aron Johannsson. Bei Werders 1:4 in Mönchengladbach hatte der Angreifer mit dem Schiedsrichter Tobias Stieler englisch gesprochen, und das hatte nicht so richtig funktioniert. Johannsson sah ein Gladbacher Handspiel, er wollte einen Freistoß, er schrie Stieler an. „Ich habe gesagt: „It’s a fucking handball, referee!”, berichtete Johannsson nach der Partie. Der Schiedsrichter habe aber verstanden: „Fuck you, referee!” Johannsson sah Rot und wurde für zwei Spiele gesperrt. Am Sonnabend, in Werders Partie bei Darmstadt 98, darf der Angreifer wieder auflaufen – und an diesem Punkt wird seine Geschichte erst so richtig spannend.

Denn in Werders Angriff ist mehr Bewegung als in jedem anderen Mannschaftsteil. Hier hat sich die Hierarchie häufiger geändert als in Abwehr, Mittelfeld und Tor. Im Sommer, bevor die Vorbereitung begann, hofften alle, Claudio Pizarro, der große, alte Mann, werde noch mal so spektakulär spielen wie in der Rückrunde der vergangenen Saison. Pizarro sollte der wichtigste Fixpunkt des Teams werden. Dann aber, als er in den Trainingslagern ständig individuell trainierte und als klar wurde, dass sein Körper ihm Probleme macht, rückte Johannes Eggestein in den Fokus. Vielleicht, so hofften viele, könnte dieses hochbegabte Talent nun doch schneller zum Bundesliga-Torjäger werden als geplant. Schließlich kam auch noch Max Kruse, der vielseitige Routinier. Auch er hätte eine Lösung sein können für den Platz in der Spitze. Aber Eggestein spielte meistens in der U 23, und Kruse ging bald an Krücken.

Dafür tastete sich Johannsson nach seiner fast elfmonatigen Verletzungspause zurück ins Geschäft. Beim 1:2 gegen den FC Augsburg verwandelte er gleich ziemlich cool einen Elfmeter, beim 1:4 in Gladbach bereitete er den fabelhaften Treffer von Serge Gnabry wundervoll vor. Dann aber fehlte Johannsson wegen seiner Sperre, und wieder war im Angriff alles neu. In den Partien gegen Mainz 05 und den VfL Wolfsburg überzeugte der junge Ousman Manneh, und der Ersatzmann Lennart Thy erzielte ein Tor. Was das jetzt heißt? Wer in Darmstadt spielt? „Man muss sehen: Wer ist am besten drauf? Wer hat sich gezeigt? Wer passt am besten zum Spiel und zu der Taktik?”, sagt Sportchef Frank Baumann. „Gesetzt ist so gut wie keiner.”

Plötzlich hat Werder dort vorn ungeahnt viele Alternativen – und das, obwohl nicht absehbar ist, wann der verletzte Pizarro in der Bundesliga wieder spielen kann und ob er seine Form der Vorsaison wieder erreicht. Am Dienstag twitterte er immerhin, er stehe bald wieder auf dem Platz. Schon jetzt spürt Johannsson den Druck, den der Konkurrenzkampf erzeugt. Er sagt: „Es wird schwierig, direkt zurück in die Startformation zu kommen. Aber ich werde im Training versuchen, den Trainer zu überzeugen, dass ich spielen sollte.” Vorsichtshalber macht Johannsson schon mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Er sagt: „Ich habe in der Vergangenheit gezeigt: Wenn ich spiele, kann ich Tore schießen oder Vorlagen geben.”

In der Tat hat Johannsson sowohl gegen Augsburg als auch in Gladbach gezeigt, dass er was kann und dass er sich was traut. Und er hat in Gladbach bewiesen, dass er nie aufgibt. Beim Stand von 0:4 und nach diesem atemberaubend schlechten Auftritt seines Teams hätten die meisten Fußballer es kaum gewagt, ein so kunstvolles Anspiel überhaupt zu probieren. Ganz zu schweigen von der Frage, ob es ihnen gelungen wäre. Johannsson sei „ein wichtiger Spieler für uns”, sagt Sportchef Baumann. „Er war nach seiner langen Pause relativ schnell wieder in guter Verfassung.” Für solche Sätze hat Johannsson gekämpft. Für solche Sätze hat er sich in all den Monaten, in denen er fehlte, um sein Comeback bemüht.

„Wenn ich ein Mensch wäre, der leicht aufgibt, dann wäre ich jetzt noch nicht wieder fit”, sagt der Angreifer in der Presserunde im Weserstadion. „Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit euch reden.” Er glaubt, diese Mentalität sei wichtig in seinem Beruf, im oft gnadenlosen Hochleistungssport Fußball. Johannsson hat seine ewig lange Verletzungspause voller Rückschläge überstanden; da kann ihn eine Zwei-Spiele-Sperre nicht mehr schrecken. Körperlich dürfte sie den Angreifer kaum aus der Bahn geworfen haben, sagt Baumann: „Und mental, glaube ich, auch nicht.” Wer Johannsson zuhört, der ist geneigt, das zu glauben. „Ich werde nicht zurückschrecken vor dem Druck”, sagt der Angreifer. Und falls er gar nicht in den Kader für die Dienstreise nach Darmstadt kommt? „Ich kämpfe um meinen Platz”, sagt Johannsson. „Und wenn ich nicht im Kader bin, dann muss ich halt noch härter arbeiten.”

Er steht jetzt seit mehr als einem Jahr bei Werder unter Vertrag, aber bis heute können sie in Bremen nur ahnen, ob seine Verpflichtung damals ein guter Griff war oder nicht. Johannsson würde diese Frage jetzt gern endlich mal klären. Das Spiel in Darmstadt wäre dafür ziemlich passend. Denn in der vergangenen Saison war die Partie dort die letzte vor seiner Verletzung; nun könnte sie den Neuanfang markieren. Wobei Johannsson sagt, er könne sich an damals kaum mehr erinnern: „Mein Gedächtnis ist nicht so gut.” Vielleicht besitzt er aber auch nur die Gabe, unangenehme Momente aus seinem Gedächtnis zu verdrängen. Das soll ja helfen.