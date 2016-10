Claudio Pizarro in Zivil am Weserstadion: Das ist kein gutes Zeichen. Sein erster Saisoneinsatz wird sehnsüchtig erwartet, verschiebt sich aber ein weiteres Mal. (nordphoto)

Max Kruse hat am Montag in den Katakomben des Weserstadions trainiert. Das ist eine gute Nachricht für Werder, denn das bedeutet, dass der Nationalspieler nach wochenlanger Verletzungspause zielstrebig und wie geplant an seiner Rückkehr arbeitet. „Meine Reha verläuft super“, ließ Kruse am Montag auch prompt via Facebook verlauten. Als „nächsten Schritt“ auf dem Weg zum Comeback bezeichnete Kruse die jüngste Entwicklung.

Claudio Pizarro hat am Montag ebenfalls in den Katakomben des Weserstadions trainiert. Das ist eine schlechte Nachricht für Werder, denn das bedeutet, dass der peruanische Nationalspieler nach wochenlanger Verletzungspause den nächsten Rückschlag erlitten hat.

Pizarro hat Schmerzen in der Wade

Tatsächlich plagen Pizarro Schmerzen in der Wade. Ursprünglich war Pizarro nämlich schon so weit, dass er draußen auf dem Platz und mit dem Ball arbeiten konnte. Von einem Comeback am kommenden Sonnabend gegen Bayer Leverkusen hatte Pizarro vergangene Woche sogar gesprochen – jetzt sagte Cheftrainer Alexander Nouri, dass er frühestens eine Woche später, zum Auswärtsspiel in Leipzig, mit Pizarro rechnen dürfe, „hoffentlich“, so Nouri.

Es gibt da diese Fantasie, die sie alle bei Werder haben: die Verantwortlichen, die Fans, auch die Spieler selbst. Claudio Pizarro spielt in der Sturmspitze, dahinter bewegen sich Serge Gnabry und Max Kruse – Pizarro, Gnabry und Kruse, das ist ein Offensivtrio, das zum Besten gehört, was die Fußball-Bundesliga zu bieten hat.

Pizarro hat in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt, was er noch kann, wenn er fit ist. Elf Tore hat er im ersten Halbjahr 2016 in 14 Bundesligaspielen geschossen. Eine fantastische Quote für einen inzwischen 38 Jahre alten Bundesligastürmer.

Auch Kruse hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht, auch wenn sie zuletzt ins Stocken geraten ist. Aber 14 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft deuten an, was einer wie Kruse in Bestform draufhat. Und was Gnabry kann, erleben die Fans seit dem ersten Spiel des 21-Jährigen für Werder. Wendig ist er, trickreich und torgefährlich – Gnabry ist der wohl beste Fußballer im aktuellen Werder-Kader.

So schön ist die Theorie. In der Praxis hat es Pizarro, Kruse und Gnabry, alle drei in einem Bundesligaspiel im Werder-Trikot, noch nicht gegeben – und es wird weiterhin Geduld erforderlich sein. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man als Spieler optimistischer ist als die Ärzte“, sagt Cheftrainer Nouri, „aber wir müssen da höchst sensibel sein.“

Sie werden bei Werder kein Risiko eingehen und womöglich einen der beiden Langzeitverletzten zu früh ins Team zurückholen. „Das geschieht erst, wenn das Signal ‚100 Prozent fit‘ kommt“, sagt Nouri.

Kruse strampelt zurzeit viel auf dem Fahrrad, um Muskulatur aufzubauen. Schon sehr bald soll er auch aufs Laufband dürfen. Das wäre der nächste Fortschritt, und wenn es so planmäßig weitergeht, dann könnte Kruse vielleicht beim Nordderby gegen den HSV am 26. November erstmals für Werder in der Bundesliga spielen.

Rückkehr vor Ende November ist die Zielsetzung

Eine Rückkehr „vor Ende November ist die Zielsetzung“, sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Montag. In diesem Falle könnte Kruse anschließend noch vier weitere Spiele für Werder bis Weihnachten bestreiten, und zwar gegen Ingolstadt, Hertha, Köln und Hoffenheim. Idealerweise mit Offensivkollegen, die Pizarro und Gnabry heißen.