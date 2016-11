Werders Fallou Diagne. (nordphoto)

„Fallou hat letztes Jahr noch Zlatan Ibrahimovic ausgeschaltet, und vor drei Jahren wollte Borussia Dortmund ihn holen“, sagt Nickolay. „Da kann es doch jetzt nicht ernsthaft die Frage sein, ob ein Wechsel in die zweite Liga infrage kommt.“ Diagne wolle „sich auch nicht ausleihen lassen“, fügt Nickolay an.

Er kritisiert, Diagne sei bei Werder vorschnell in die U23 abgeschoben worden. „Ja, Fallou hat in zwei Spielen unglücklich ausgesehen. Aber haben seine Nebenleute denn besser ausgesehen? Für mich nicht!“, sagt Nickolay. „Ich frage mich, warum ausgerechnet Fallou jetzt so schnell aussortiert worden ist. Da wird gerade eine Menge Kapital vernichtet.“ Werder hatte den Senegalesen Diagne im Sommer für 1,5 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. (als)