Zurück im Tor: Felix Wiedwald. (nordphoto)

Von Trainer Alexander Nouri gab es dafür hinterher ein dickes Lob: „Felix hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Mindestens so sehr wie von der Leistung Wiedwalds war der Trainer von der Reaktion seines Torwarts nach der Degradierung zur Nummer zwei vor vier Wochen angetan. „Felix hat seine Frustration in Motivation umgewandelt“, sagte Nouri, „so stelle ich mir das in einem Team vor: Wenn du den Spirit lebst, dann wirst du dafür belohnt.“

Ob Wiedwald damit auch die Nummer eins im Werder-Tor bleibt, wenn Jaroslav Drobny nach auskurierter Handverletzung zurückkehrt, mochte der Werder-Trainer nicht sagen. Nur soviel: „Wir werden die Entwicklung in den nächsten Wochen beobachten.“