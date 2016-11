Zwei wesensähnliche Fußballer: Max Kruse (links) und Claudio Pizarro beim Training am Montag. (nph / Ewert, nordphoto)

Am Montagmorgen ahnte man, wie es werden könnte. Claudio Pizarro und Max Kruse standen gemeinsam auf dem Platz, sie dribbelten und tricksten, sie trafen und scherzten. Einmal nahmen sie sich freundschaftlich in den Arm. „Wir haben viel Spaß zusammen”, berichtete Pizarro später. Was wohl auch daran liegt, dass sie wesensähnliche Fußballer sind. „Max ist einer, der viel Spaß hat mit dem Ball”, sagte Pizarro. „So wie ich.”

Noch sind Werders Routiniers nur im Trainingsspielchen zusammen zu sehen. Am Sonntag, beim 1:3 auf Schalke, stand Kruse noch nicht wieder im Kader, Pizarro wurde nach 70 Minuten eingewechselt. In Werders nächstem Spiel, in knapp zwei Wochen gegen Eintracht Frankfurt, könnten die beiden lange verletzten Profis fit sein – und vielleicht auch ihr Leidensgenosse Philipp Bargfrede.

Die Rückkehr der Routiniers erklärt wohl, warum bei Werder nach der dritten Niederlage in Serie die Stimmung besser ist als die Lage. „Wir dürfen uns nicht beirren lassen. Wir haben Qualität. Wir können Fußball spielen”, sagte Mittelfeldmann Zlatko Junuzovic. Sein Kollege Fin Bartels sagte, der neue Weg, den Werder mit dem Trainer Alexander Nouri eingeschlagen hat, habe „jetzt leider drei Rückschläge gebracht”. Das ändere aber nichts daran, dass der Weg richtig sei: „Wir müssen diesen Weg weitergehen.” Nouri selbst befand: „Wir sollten nicht ins Zweifeln kommen – weil viele Ansätze bei uns einfach auch gut sind.”

Zweifel können die Bremer jetzt wirklich nicht gebrauchen. Sie haben doch gerade erst einen neuen Trainer mit neuen Ideen bekommen. Sie wollen jetzt nicht schon wieder eine Grundsatzdebatte. Sie wollen nicht die Frage hören müssen, ob Werders neuer Weg eine Sackgasse ist. Sie brauchen Ruhe, Hoffnung und Mut – und der Peruaner Pizarro kann diese Werte vermitteln wie kein zweiter Bremer Spieler.

Gnabrys Geistesblitze

Er denkt immer etwas positiver als die anderen; er lässt sich nie verrückt machen; er glaubt immer daran, dass für seine Mannschaft noch was geht. Am Montag wurde er gefragt, ob er glaube, dass Werder mit dem Abstiegskampf noch etwas zu tun haben werde, wenn alle Spieler fit sind. Pizarro sagte: „Nee, ich glaube nicht.”

Man muss diesen Satz nicht für übertrieben optimistisch halten. Denn Pizarro, Kruse und Bargfrede in Bestform können Werder tatsächlich erheblich voranbringen – nicht nur wegen ihrer fußballerischen Vorzüge, sondern auch, weil sie sich und dem Publikum noch mal etwas beweisen wollen. Pizarro will zeigen, dass er mit 38 Jahren noch mal eine so zauberhafte Zeit hinbekommt wie in der vergangenen Saison. Kruse will zeigen, dass er zurück in die Nationalmannschaft gehört. Bargfrede will zeigen, dass er nach all seinen Verletzungen wieder robust und stark sein kann und dass endlich mal dauerhaft mit ihm zu rechnen ist. „Wir sind Spieler, die in der Mannschaft wichtig sind”, sagte Pizarro.

Natürlich wird der Angreifer, der nach seiner Verletzung schon am weitesten ist, die Schwächen seiner Mannschaft nicht über Nacht aus der Welt zaubern können. Aber er kann ein Vorbild, ein Mitreißer, ein Motivator sein, eine Führungskraft im besten Sinne. Er wird den Bremern guttun – auch wegen seiner Fähigkeit, das Spiel im richtigen Moment zuzuspitzen. In der Partie in Gelsenkirchen fehlte der Bremer Offensive ein Mann seiner Qualität; der wunderbare Serge Gnabry konnte im Angriff allein wenig bewirken. Junuzovic sagte: „Wir haben gut das Spiel verlagert, wir haben den Ball zirkulieren lassen, aber wir sind nie so richtig in die gefährliche Zone gekommen.”

Wenn in dieser gefährlichen Zone bald Pizarro und Kruse lauern, dann hat Werder nicht nur zwei treffsichere Spieler mehr auf dem Platz. Sondern auch zwei Spieler, die Gnabrys Geistesblitze verstehen und die verhindern, dass er wieder so allein gelassen wirkt wie auf Schalke. Wenn Pizarro den Platz betritt, dann ist sofort etwas anders. Er ist eine Respektsperson, er strahlt etwas aus – und Ausstrahlung hat seiner Mannschaft zuletzt so gefehlt. Natürlich, sagte Sportchef Frank Baumann, würden die Rückkehrer „unsere Möglichkeiten in der Breite und vor allem auch in der Spitze verbessern”. Junuzovic sagte, Pizarros Comeback sei „super – weil er trotz seines Alters die Qualität hat, Spieler zu binden und den Ball zu verarbeiten. Er ist halt clever”.

Bleibt die Frage, wie lange Pizarro braucht, um wieder zur famosen Form der Vorsaison zu finden. Im vergangenen Jahr, als er auch keine Vorbereitung gehabt hatte, wurde er erst in der Rückrunde richtig gut. Ob das jetzt wieder so lange dauert? „Das weiß ich nicht”, sagte Pizarro. „Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder viele Tore mache.” Noch fehlt ihm ein bisschen Fitness, er spürt das vor allem bei Sprints. Pizarro ist froh, dass jetzt knapp zwei Wochen Länderspielpause ist und er Zeit hat, seine Defizite wettzumachen.

Danach, das ahnt er, müssen seine Bremer endlich mal wieder gewinnen. Wenn ihnen das gegen Eintracht Frankfurt und den Hamburger SV nicht gelingt, dann hilft auch Optimismus kaum mehr weiter. Dann haben sie finstere Debatten am Hals. So weit soll es nicht kommen, dafür will Pizarro alles tun. Am Tag nach den drei Gegentoren gegen Schalke wurde er gefragt, wie Werder endlich seine Defensive stabilisieren könne. Pizarro antwortete: „Wir werden mehr Tore erzielen, als wir bekommen.” Dann fügte er an, das sei nur ein Scherz gewesen. Aber ein kleines bisschen ernst meinte der Schelm es wahrscheinlich doch.