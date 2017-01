Gerade erst zu Werder gekommen, hat Thomas Delaney sofort überzeugen können. (nordphoto)

Werder ist am Dienstag aus dem Trainingslager in Spanien zurückgekehrt. Trainer Alexander Nouri sagte vor dem Abflug: „Wir haben die Zeit gut genutzt und eine gute Grundlage geschaffen, auf der wir in Bremen aufbauen können.“

In Spanien ließ Nouri im Training und auch in den Testspielen bunt gemischte Mannschaften antreten; trotzdem hat die Elf, die er in der Rückrunde aufbieten will, Konturen angenommen. Ein Überblick über alle Mannschaftsteile.

Torhüter:

Jaroslav Drobny hat seine Position im Trainingslager gefestigt. Der 37-Jährige machte alle Einheiten mit und überzeugte bei seinem 45-Minuten-Einsatz gegen den FC Brügge mit einigen starken Paraden. „Drobo ist unsere klare Nummer eins“, sagte Trainer Alexander Nouri vor dem Rückflug nach Bremen. Spannender wird es hinter dem Tschechen: Nouri vermied es nämlich, sich auf eine Nummer zwei festzulegen. Auf Felix Wiedwald angesprochen, sagte der Trainer zunächst nur: „Wir haben drei starke Torhüter.“ Auf Nachfrage sagte er, Wiedwald sei „derzeit die Nummer zwei“. Das Trainerteam werde „in den nächsten Wochen die Trainingseinheiten und die Testspiele analysieren und dann eine Entscheidung treffen“, wer im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Borussia Dortmund auf der Bank Platz nehmen wird. Nachwuchstorhüter Michael Zetterer, der im Testspiel gegen Karlsruhe 90 Minuten zwischen den Pfosten stand, darf sich also Hoffnungen machen.

Abwehr:

Das am meisten beachtete Thema des Trainingslagers war die Dreierkette. Bereits in den letzten beiden Bundesligaspielen vor der Pause hatte Werder eine Halbzeit mit Dreierkette gespielt; im Trainingslager ließ Nouri das System mit drei Innenverteidigern intensiv üben.

Im Training und in den Testspielen trat stets eine Mannschaft mit Dreier- und eine mit Viererkette an. Werder wird in der Rückrunde nicht grundsätzlich mit Dreierkette spielen, aber des Öfteren so beginnen oder während des Spiels darauf umstellen. „Wir wollen unser System auch während des Spiels ändern können, je nachdem, wie der Gegner sich verhält“, sagte Nouri.

Zwei der drei Positionen in der Dreierkette hat Nouri vergeben: Lamine Sané soll die mittlere Position übernehmen, links neben ihm ist Niklas Moisander gesetzt. Erster Anwärter auf den Platz rechts neben Sané ist Milos Veljkovic. Nouri schätzt den 21-Jährigen, weil er auch vor der Abwehr spielen kann.

„Es ist uns wichtig, mit möglichst wenig personellen Wechseln taktisch umstellen zu können“, sagte Nouri. Santiago Garcia auch in der Bundesliga als linken Innenverteidiger in der Dreierkette aufzubieten, wie er es in Spanien im Training und auch beim Test gegen den KSC getan hat, ist für Nouri eher keine Option. Für den Argentinier ist wohl nur Platz, wenn Werder mit einer Viererkette spielt.

Robert Bauer kommt hingegen für alle Positionen auf der rechten Seite in Frage und dürfte auch aufgrund seiner Flexibilität weiter vor Theo Gebre Selassie liegen. Bei Luca Caldirola wird es noch einige Zeit dauern, bis er Veljkovic Konkurrenz machen kann. Ulisses Garcia wird sich auf der Linksverteidiger-Position wohl weiter hinten anstellen müssen.

Zentrales Mittelfeld:

Die spannendste Frage bezüglich des Mittelfelds war vor dem Trainingslager: Wie viel Eingewöhnungszeit braucht Thomas Delaney? Der Spieler selbst sagte, er werde einige Zeit brauchen, hoffe aber natürlich, schon gegen Dortmund in der Startelf zu stehen. Die Chancen, dass es so kommt, stehen gut, denn Nouri hält offenkundig große Stücke auf den Mann mit der Rückennummer sechs.

„Er hat im Testspiel und beim Training gezeigt, dass er unheimlich viel Qualität besitzt“, sagte Nouri. Dem Trainer hat auch gefallen, dass Delaney sogar im ergebnismäßig unwichtigen Testspiel gegen den Zweitligisten KSC in strittigen Situationen vom Schiedsrichter vehement Entscheidungen für Werder forderte. „Er bringt Emotionen rein, das tut uns gut“, sagte Nouri.

Kapitän Clemens Fritz ist in der Zentrale gesetzt, zumal mit Philipp Bargfrede, Florian Grillitsch und Zlatko Junuzovic alle weiteren etablierten Spieler auf der Sechser-Position angeschlagen sind. Wie schwer Junuzovics Wadenverletzung aus dem Testspiel gegen Brügge ist, war auch am Dienstag noch unklar. „Wir hoffen, dass es nur eine leichte Zerrung ist“, sagte Nouri. „Dann könnte er bis zum Spiel gegen Dortmund wieder fit werden.“ Junuzovic soll in Bremen genauer untersucht werden.

Außenbahnen:

Das Trainingslager hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Serge Gnabry für Werders Offensive ist. Der 21-Jährige konnte wegen seiner Knieprellung in Spanien nur einmal mit der Mannschaft trainieren – und belebte Werders Angriffsspiel trotzdem sofort, als er im Test gegen den KSC nach der Pause eingewechselt wurde.

Auch der zweite Späteinsteiger präsentierte sich in Spanien gut: Florian Kainz konnte wegen eines grippalen Infekts nur wenige Trainingseinheiten mitmachen; aber dabei gefiel er Nouri. „Flo hat auffällig trainiert und das Tor gegen Brügge super vorbereitet“, sagte der Coach. „Er rückt immer näher an die Mannschaft heran.“

Als Außenangreifer auf der rechten Seite dürfte Fin Bartels weiter erste Wahl sein. Der 29-Jährige war im Training sehr engagiert und hatte auch bei seinem Einsatz gegen Brügge einige gute Szenen. Justin Eilers machte gegen die Belgier auf der linken Seite sein erstes Spiel für Werder. „Er hat im Trainingslager einen guten Eindruck hinterlassen“, sagte Nouri. „Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden.“ Eilers werde wegen seiner langen Verletzungspause aber noch einige Zeit brauchen.

Angriff:

Aron Johannsson hat in Spanien seinen Platz als Back-up für Claudio Pizarro verteidigt. „Er hat ein ordentliches Trainingslager abgeliefert und ein Tor geschossen“, sagte Nouri. Allerdings hatte Johannsson gegen Karlsruhe so viele gute Chancen, dass Nouri sich gewünscht hätte, „dass er mehr Tore macht“.

Über Pizarro sagte Nouri: „Wo er genau steht, werden erst die nächsten Spiele zeigen.“ Der 38-Jährige wird aber weiterhin gemeinsam mit Max Kruse Werders Angriff bilden. Johannes Eggestein hat sich nicht nur wegen seines ersten Tors für Werders Profis für eine Berufung in den Kader empfohlen.

Nachwuchs:

Von den fünf Spielern aus der U 23, die mit den Profis ins Trainingslager fahren durften, ragte keiner heraus. Nouri zog „ein durchweg positives Fazit, ohne Einzelne hervorheben zu wollen“. Angreifer Ousman Manneh, die Mittelfeldspieler Niklas Schmidt, Maximilian Eggestein und Luca Zander sowie Innenverteidiger Jesper Verlaat bleiben auch nach der Rückkehr nach Bremen zunächst im Profikader.

Sie sollen aber nach und nach zur U 23 zurückkehren, wenn die verletzten Profis wieder fit sind. Hoffnung auf eine Kaderberufung kann sich besonders Maximilian Eggestein machen. „Aufgrund der Verletzten auf seiner Position ist der Weg für ihn zurzeit nicht so weit“, sagte Nouri.

Fahrplan bis zum Spiel gegen Dortmund:

Vor dem Bundesliga-Auftakt am 21. Januar hat Werder noch zwei Testspiele: am 14. Januar gegen Eintracht Braunschweig und am 15. Januar gegen den VfB Oldenburg. Das Spiel gegen Braunschweig soll die Generalprobe für das Heimspiel gegen den BVB sein, denn Nouri wird gegen den Zweitligisten wohl erstmalig in der Vorbereitung seine beste Elf auf den Platz schicken.

Die Fitness-Debatte ist für Nouri mit dem Trainingslager abgehakt. Die Mannschaft habe in Spanien intensiv gearbeitet. „In diesem Bereich haben wir keine Baustelle mehr.“ In den nächsten Wochen gehe es „um die Verfeinerung von Abläufen im Spiel“.