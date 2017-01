Schwungvoll: Der Bremer Maximilian Eggestein will dem Münchner Thomas Müller enteilen – der kann ihn kaum halten. (nordphoto)

Ob er aufgeregt gewesen ist, vor seinem Auftritt gegen den großen FC Bayern? „Es blieb ja gar keine Zeit, aufgeregt zu sein”, sagte Maximilian Eggestein. Kaum hatte Claudio Pizarro angezeigt, dass er ausgewechselt werden muss, stand Eggestein auch schon auf dem Feld. Er hatte nicht mal Zeit, sich warm zu machen. Eggestein sagte, er habe danach „ein bisschen gebraucht, bis ich drin war”. Aber als er sich auf den Gegner und das Spiel eingestellt hatte, da wurde er richtig gut. Er ordnete im defensiven Mittelfeld das Spiel der Bremer, er bremste die Angriffe der Bayern, er erwies sich im Duell mit dem prominent besetzten Rekordmeister als verlässliche Größe.

Werders Sportchef Frank Baumann merkte an, Eggesteins Aufgabe sei nicht gerade einfach gewesen: erst bei der Kälte draußen zu sitzen und dann sofort funktionieren zu müssen. Umso mehr habe ihn überzeugt, wie Eggestein diese Aufgabe gelöst hat. „Er hat das wirklich sehr, sehr unaufgeregt gemacht”, lobte Baumann. „Er hat seine Qualitäten eindrucksvoll gezeigt auf einer sehr, sehr verantwortungsvollen Position. Ich war absolut zufrieden mit seiner Leistung.”

Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic fand sogar, Eggestein sei der stärkste Bremer auf dem Platz gewesen: „Er hat es heute mit am besten gemacht von uns allen.” Eggesteins Art habe ihm imponiert, sagte Junuzovic. Er sei immer ruhig geblieben, er habe keinen Zweikampf gescheut und gut mit nach vorne gespielt. „Was soll man dazu sagen?”, fragte Junuzovic – und gab die Antwort gleich selbst: „Einfach: super, belebend.”

Gegen die Bayern machte er einen guten Job

Nun hat sich also der 20 Jahre junge Mittelfeldmann Eggestein gegen den FC Bayern ziemlich wacker geschlagen, aber für seine Karriere heißt das erst mal: nichts. Er hat dadurch nicht den Durchbruch geschafft, noch nicht mal einen entscheidenden Fortschritt auf dem Weg zu seinem Ziel, Stammkraft in der Bundesliga zu werden. Eggestein sagte auf die Frage, wie es jetzt mit ihm weitergehe: „Es gibt keinen Plan.” Er weiß, dass die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld groß ist – und dass er auf den Ausfall etablierter Spieler hoffen muss, um seine Chance zu bekommen. Er kann damit leben, zumindest für den Moment.

Die Geschichte des Maximilian Eggestein zeigt, wie zäh und wendungsreich die Karriere eines Talents im modernen Profifußball verlaufen kann. Eggestein ist früh in dieser Saison aus Werders Bundesliga-Team in die U 23 zurückbeordert worden. Er sollte dort die Spielpraxis sammeln, die er bei den Profis nicht bekommen hatte. Jetzt, ein halbes Jahr später, bekam er eine Ahnung davon, dass dieser Umweg sich auszahlen könnte.

Eggestein gestand, er habe nach der Versetzung von der ersten in die dritte Liga „schon ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten und für mich als Chance wahrzunehmen”. Er sagte: „Damit muss man erst mal umgehen. Das habe ich aber ganz gut hinbekommen.” Es half ihm, dass U 23-Trainer Florian Kohfeldt ihm versicherte, er sei nicht zu schlecht für die Bundesliga.

Eggestein versucht, sich bei den Profis zu etablieren

Nun hat Eggestein bewiesen, dass das stimmt – und das sogar auf einer Position, die er gar nicht so gut kennt. Eigentlich spielt er im Mittelfeld offensiv. In der Vorbereitung auf die Rückrunde aber probierte Trainer Alexander Nouri ihn in der defensiveren Rolle aus, als strategisch starken Aufpasser vor der Abwehr. Warum? „Weil er das Spiel gut lesen kann und oft die richtige Entscheidung trifft, wann er einen Raum zustellen muss, wann er vorrücken muss”, sagte Nouri. „Weil er einfach die Situation sehr gut erkennt.”

Eggestein hat in dieser Saison erst zwei Einsätze in der Bundesliga gehabt; er hofft, dass seine Flexibilität seine Aussichten verbessert, demnächst häufiger zu spielen. Ob defensiv oder offensiv, das ist ihm egal: „Ich kann mich mit beidem abfinden, wenn ich ehrlich bin.”

Im Sommer hätte Eggestein aber schon gern mehr Klarheit. Er hat ja mitbekommen, dass Werder viele Talente abgegeben hat, weil der Klub ihnen den Sprung in die Bundesliga nicht zutraute: Levent Aycicek und Marnon Busch, Julian von Haacke und Oliver Hüsing, Leon Guwara und Lukas Fröde. Sucht auch Eggestein nach dieser Saison einen Neuanfang in der Fremde – oder setzt er sich in Bremen durch?

Eggesteins Chancen steigen

Seine Chancen zumindest steigen, denn sein Konkurrent Florian Grillitsch wechselt zu 1899 Hoffenheim, und Kapitän Clemens Fritz beendet vielleicht seine Karriere. Speziell Eggestein könne davon profitieren, sagte Sportchef Baumann: „Wir glauben nach wie vor, dass Maxi in Zukunft Stück für Stück eine immer wichtigere Rolle bei uns einnehmen kann. Wir haben großes Zutrauen in seine Fähigkeiten.” Ob sie groß genug sind, um Eggestein in der kommenden Saison zur festen Größe in der Bundesliga zu befördern?

Eggestein hätte nach der Saison gern eine Antwort. Er sagte: „Es ist schon so, dass ich dann irgendwo dauerhaft spielen möchte. Es kann für mich nicht das Ziel sein, noch zwei, drei Jahre immer zwischen zwei Mannschaften zu pendeln.” Er hat schließlich gespürt, wie anstrengend das ist: nicht genau zu wissen, wohin man gehört.

„Immer wieder hin und her geschoben zu werden, ist nicht so einfach, gerade für einen jungen Spieler”, sagte Junuzovic. Eggestein selbst merkte noch an: „Ich hab‘ jetzt schon so viel erlebt, für mich ging es immer schon so viel hoch und runter.” Er klang kein bisschen verbittert, als er das sagte. Er klang eher wie ein junger Profi, der seine Branche schon ziemlich gut kennt – und der weiß, dass er an ihren Tücken nicht verzweifeln muss.