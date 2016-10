Das Ziel des Stürmers: Ousman Manneh holt nach einem Tor für Werder den Ball aus dem Netz. Getroffen hat allerdings nicht er, sondern sein Teamkollege Santiago Garcia. (nordphoto / Kokenge, nordphoto)

Natürlich sprachen hinterher alle über diese Szene in der 38. Minute. Über den Eckball, der in Werders Strafraum flog. Über den Freiburger Angreifer Karim Guédé, der mit dem Rücken zum Tor stand. Und über den Bremer Stürmer Ousman Manneh, der Guédé am Trikot zerrte, zu Fall brachte und so den Elfmeter verursachte, der zum 0:2 führte. Manneh war an diesem Tag womöglich der Mann, der in diesem Moment Werders Partie entschied – nur halt auf der falschen Seite.

Der 19 Jahre junge Manneh hat auch sonst kein besonders gutes Spiel gemacht, bei Werders 1:3 gegen den SC Freiburg. Selbstverständlich war er nicht allein schuld an der Niederlage; seine erfahreneren Kollegen waren viel mehr in der Pflicht als er. Manneh war wieder irrsinnig fleißig, er lief und lief und lief, aber er kam dabei selten an ein Ziel. Er wirkte nicht nur manchmal noch zu ungestüm, sondern auch etwas einsam.

Er hat viele Karriereschritte in kurzer Zeit gemacht, er ist innerhalb von zwei Jahren vom Flüchtling aus Gambia zum bundesweit beachteten Torschützen in der Fußball-Bundesliga aufgestiegen. In der Partie gegen Freiburg erweckte Manneh den Eindruck, als könne ihm eine Pause mal ganz guttun. Als könne es ihm helfen, nach all dem Trubel ein wenig zur Ruhe zu kommen und nicht Woche für Woche als Teil der Startformation sofort funktionieren zu müssen.

Keine Pause für Manneh

Werders Sportchef Frank Baumann jedoch sagt: „Ich sehe es nicht so, dass er wegen seiner Leistung eine Pause bräuchte.” Er argumentiert, Manneh habe sich immerhin zwei große Chancen erarbeitet. „Wenn sein Kopfball oder sein Schuss reingegangen wäre, würde man die Frage nach ihm jetzt nicht stellen”, sagt Baumann. „Natürlich hat er Fehlpässe dabei gehabt und Bälle verloren.

Aber er hat auch viel für die Mannschaft gearbeitet.” Trainer Alexander Nouri klingt ganz ähnlich. Auf die Frage, ob Manneh nicht ein bisschen überfordert gewesen sei, so allein in der Spitze, antwortet er: „Ich finde, dass wir dem jungen Spieler zugestehen müssen, dass er noch dazulernt. Wir müssen Geduld an den Tag legen. Ous wird auch aus diesem Spiel wieder viel lernen.”

Spannender als die Frage, was Manneh aus dem Spiel lernt, ist allerdings die Frage, was Nouri aus dem Spiel lernt. Er hat es mit einer wirklich seltsamen Situation zu tun: Er hat im Angriff viele Alternativen, aber keine, die absolut überzeugt. Eigentlich ist Werder in diesem Mannschaftsteil überbesetzt – zumal Trainer Nouri bisher mit nur einer Spitze spielen lässt. Werder hat in seinem Kader sechs Kandidaten für diese eine Position: Claudio Pizarro, Aron Johannsson, Lennart Thy, Johannes Eggestein, Justin Eilers und neuerdings eben auch noch Manneh.

Spieler haben mit Problemen zu kämpfen

Das allerdings ist nur die Theorie. In der Praxis sind Pizarro und Eilers seit Monaten verletzt; Eilers wird in diesem Jahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Der hoch talentierte Eggestein spielt in der U 23; offenbar will Werder ihn sehr behutsam für die Bundesliga aufbauen.

Die übrigen drei Kandidaten haben alle mit Problemen zu kämpfen, nicht nur Manneh. Johannsson hat in seiner monatelangen Verletzungspause bewiesen, wie willensstark er ist. Jetzt hat er aber schon mehrfach nicht im Kader gestanden, und nach wie vor ist unklar, woran das liegt. Klar ist nur: Allein wegen der Ablöse von gut vier Millionen Euro, die Werder einst für ihn gezahlt hat, ist er viel zu wertvoll, um auf der Tribüne zu sitzen.

Thy ist meistens erst spät im Spiel eingewechselt worden. Er hat noch nicht beweisen können, ob er stark genug ist, um Werder in der Bundesliga voranzubringen. Vorerst muss er mit dem Vorurteil leben, der frühere Bremer Geschäftsführer Thomas Eichin habe ihn nur geholt, weil er auch schon für die zweite Liga plante.

Nouri lässt vieles in der Schwebe

Wie es jetzt weitergeht? Wer am Sonntag, in Werders Spiel bei Schalke 04, im Angriff auflaufen wird? Das sei offen, sagt Baumann: „Wir müssen sehen, wer auf Schalke der richtige Spieler ist.” Nouri betont, die Sturm-Hierarchie aus dem Freiburg-Spiel sei nur eine Momentaufnahme. Johannsson etwa könne sich jederzeit wieder in die Stammformation spielen: „Wir wissen, was für Möglichkeiten Aron hat. Er muss weiter im Training Argumente liefern, wie alle anderen Spieler auch. Es kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen.”

Aus diesen Sätzen kann man ein bisschen herauslesen, wie der Trainer Nouri tickt: Er lässt vieles in der Schwebe. Er legt sich ungern fest, er will immer mehrere Optionen haben und dadurch den Kader unter Spannung halten. Er hat im Angriff nun zwar den Konkurrenzkampf, den er sich wünscht. Aber so richtig ist noch nicht zu erkennen, welchen Gewinn dieser Konkurrenzkampf bringt. Nouri muss harte Entscheidungen treffen, er muss Spieler aussortieren – zuletzt mal Johannsson, mal Thy. Aber es sieht noch nicht so aus, als entwickelten sich die Spieler dadurch weiter.

Pizzaro nicht unter Druck setzen

Der Routinier Pizarro wäre für die wackelnden Bremer im Angriff garantiert eine Stütze, vor allem in seiner famosen Form aus der Rückrunde der vergangenen Saison. Aber er fehlt nicht nur schon lange, er hat auch die Vorbereitung im Sommer verpasst, die er so dringend braucht. Selbst wenn er in dieser Woche wie angedacht wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmacht, ist es höchst fraglich, wann er wieder in der Bundesliga auflaufen kann – und erst recht, wann er wieder so glänzen kann wie im Frühjahr.

In der Partie auf Schalke, sagt Sportchef Baumann, wird Pizarro definitiv noch nicht dabei sein. Der Klub hofft, dass der Stürmer in der danach folgenden Länderspielpause seine alte Form wiedererlangt. Doch Baumann betont: „Wir wollen da keinen Druck aufbauen.”

Er weiß, dass Druck jetzt nicht weiterhilft – und dass es auch wenig bringt, Erwartungen zu wecken, die Pizarro dann nicht erfüllen kann. „Man darf nicht davon ausgehen, dass Claudio sofort wieder gut spielt, wenn er zur Verfügung steht”, sagt Baumann. „Zu glauben, dass das ein Selbstläufer ist, das wäre ein Trugschluss.”