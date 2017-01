Stürmer Claudio Pizarro hat am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainiert. (nordphoto)

Die Spieler haben gegen Dortmund Selbstvertrauen gewinnen können, so Nouri. Auch wenn man unglückliche Tore bekommen habe. Man habe stabil gestanden und als Team "einen Schritt nach vorne getan".

Zu Lewandowski sagt Pizarro: "Die Qualität die er hat, ist etwas Besonderes". Seinen Torrekord sieht er durch ihn aber nicht gefährdet sagt der Stürmer mit einem Augenzwinkern und sagt, dass er am Wochenende auch wieder treffen wolle.

"Für mich spielt das in der Vorbereitung auf das Spiel keine Rolle", sagt Nouri auf die 0:6-Niederlage im Hinspiel.

"Ich gucke nicht zurück, was in der Vergangenheit war", sagt Nouri zu den letzten Spielen gegen Bayern. Man habe jetzt die Chance gegen Bayern und gucke in die Gegenwart.

Auch Trainer Nouri sagt, dass man eine Topleistung abrufen müsse und beschreibt, dass man durch gewonnene Zweikämpfe und mutiges Spielen unbequem sein wolle. Außerdem müsse man natürlich "hellwach und aufmerksam" sein.

Baumann wiederholt, was er vor der Partie gegen Dortmund gesagt hat: "Gegen solche Mannschaften werden auch kleine Fehler bestraft." Aber man wolle trotzdem "mutig nach vorne spielen".

"Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen", sagt auch Sportchef Baumann. Aber natürlich wisse man, dass das schwer werden würde. "Aber die Außenseiterrolle ist auch nicht immer schlecht".

"Ich glaube es ist sehr realistisch", sagt Pizarro auf die Frage, wie groß die Chancen auf einen Sieg seien. Er verweist auf das Spiel gegen Dortmund, in dem man gut gespielt habe. "Wenn wir so spielen und mit der Moral das Spiel zu gewinnen - dann werden wir das machen", sagt er selbstbewusst.

"Es wird immer ein besonderes Spiel gegen Bayern sein", sagt der Stürmer. Er trifft auf seinen alten Verein und seine alten Kollegen. Er sagt, man wolle versuchen das Spiel zu gewinnen. Man brauche die Punkte.

Pizarro hat heute individuell trainiert. "Aber kein Problem, es ist alles gut", sagt er.

Das Stadion ist seit Wochen ausverkauft - es lohnt sich nicht, ohne Karte zum Stadion zu kommen.

Die Werderaner betreten den Presseraum - es geht los

Vor der PK: Claudio Pizarro nahm heute nicht am Mannschaftstraining teil. Warum? Das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren.

Vor der PK: Am Wochenende kommt Bayern München als absoluter Topfavorit ins Weserstadion. Heute wird es wohl auch darum gehen, wie man es schaffen möchte, trotzdem etwas mitzunehmen.