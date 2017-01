Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Trainingsauftakt Werder Bremen Die freien Tage sind vorbei

Früh übt sich, wer aus dem Tabellenkeller raus will: Das 1:1 in Hoffenheim ist gerade mal zwölf Tage her, da müssen Werders Fußballer schon wieder ran. Am heutigen Montag starten die Grün-Weißen mit der Übungseinheit um 17 Uhr in die Vorbereitung auf den Rest der Bundesliga-Saison.