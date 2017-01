Es geht voran: Jesper Verlaat (rechts) gehört zu den U 23-Spielern, die mit ins Trainingslager nach Andalusien fliegen, auch Johannes Eggestein (links) und Luca Zander sind dabei. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Frank Verlaat muss ein ziemlich strenger Papa sein. Jedenfalls wenn der Papa Frank Verlaat mit den Augen eines ehemaligen Profifußballers auf die fußballerischen Ambitionen seines Sohnemanns Jesper schaut. Es ist keine zwei Jahre her, da sagte Frank Verlaat, von 2000 bis 2003 Profi bei Werder, über die Entwicklung seines Sohnes: „Er muss definitiv noch einige Sprünge nach oben machen.“ Jesper Verlaat war damals gerade 18 und in seinem letzten A-Jugendjahr bei Werder, und so genau wusste man nicht, was von dem blonden Schlaks mit dem berühmten Nachnamen zu erwarten sein wird.

Heute kann man behaupten: Verlaat junior hat die geforderten paar Sprünge nach oben gemacht, und aus dem Jungen könnte etwas werden. Die nächste Stufe seiner Entwicklung nimmt er in diesen Tagen: Er fliegt an diesem Mittwoch mit der Bundesliga-Mannschaft ins Trainingslager nach Andalusien.

Verlaat gehört zu einem Kreis von fünf Spielern aus der hauseigenen U 23, die in Spanien dabei sein werden. Auch Maximilian Eggestein, Niklas Schmidt, Ousman Manneh und Luca Zander trainieren in den nächsten Tagen intensiv mit den Profis. Für sie hat Werder extra Platz im übergroßen Kader geschaffen und gestandene Profis wie Fallou Diagne oder Lennart Thy aussortiert. Und wenn es nach Cheftrainer Alexander Nouri geht, sollen die fünf jungen Burschen tatsächlich mehr sein als nur Ergänzungsspieler, die hier und da bei Übungen und bestimmten Spielformen mitmachen, im Grunde also nur den Kader auffüllen. Für Nouri gehört die Teilnahme am Trainingslager zu den „Momenten, die junge Spieler haben und nutzen sollen“.

Im Idealfall könnte sich für den einen oder anderen Spieler in den nächsten Monaten der nächste Schritt in Richtung Bundesliga ergeben, jetzt, da der Kader neu strukturiert wird. Nouri sagt: „Sie sind Spieler, die realistische Chancen haben, näher an die Mannschaft ranzurücken oder reinzurutschen.“ Jesper Verlaat etwa ist Innenverteidiger, und davon gibt es im Profikader nur vier weitere, nämlich Niklas Moisander, Lamine Sané, Milos Veljkovic und Luca Caldirola, der nach langer Pause gerade erst wieder die Belastung steigert. Verletzungen bei den Kollegen waren es beispielsweise, die Veljkovics Bundesligakarriere im vergangenen Halbjahr ordentlich mitbeschleunigt haben.

"Jesper regt unsere Fantasie an"

Vorab gibt es für Verlaat vom Cheftrainer schon einmal ein dickes Lob. „Jesper ist ein interessanter Spieler, der sehr gute Leistungen in der U 23 gezeigt hat. Er regt unsere Fantasie an“, sagt Nouri. Tatsächlich ist Jesper Verlaat aus Werders Drittligamannschaft nicht wegzudenken. 18 von 19 möglichen Spielen hat der groß gewachsene Verlaat gemacht, immer in der Startelf gestanden und dabei insgesamt nur neun Minuten verpasst.

Die übrigen vier U 23-Kollegen haben Verlaat, 20 Jahre jung, eines voraus: Bundesliga-Erfahrung. Wobei die Erfahrung überschaubar ist. Manneh war unter dem neuen Cheftrainer Nouri in den ersten Wochen die größte Überraschung im Profikader, zuletzt aber nur noch für die U 23 im Einsatz. Auch Schmidt debütierte unter Nouri in der ersten Liga, wurde ein Mal eingewechselt und holt sich seine Spielpraxis sonst in der dritten Liga. Maximilian Eggestein wiederum, seit November 2014 zehn Mal in der Bundesliga eingesetzt und damit der erfahrenste unter den Unerfahrenen, unternimmt seinen dritten Anlauf in Richtung Bundesliga-Mannschaft. Maximilians Bruder Johannes Eggestein trainiert regelmäßig bei den Profis und spielt in der U 23.

Auch Zander in Werders U23 unumstrittener Stammspieler

Auch das Bundesliga-Debüt von Luca Zander liegt schon etwas länger zurück. Viktor Skripnik brachte Zander in der Hinrunde der vergangenen Saison zweimal, danach verschwand der 21-jährige Rechtsverteidiger wieder in der zweiten Mannschaft. Dort ist er unumstrittener Stammspieler – wie Verlaat. Dessen Vater übrigens ist natürlich stolz auf die Karriere seines Jungen. Gefragt, ob man Vater und Sohn vergleichen könne, sagte Frank Verlaat einmal: „Es gibt Ähnlichkeiten, abgesehen davon, dass sein rechter Fuß der bessere ist.“ Und das sagt einer, der früher mal holländischer Nationalspieler und Europapokalsieger war.