Die Werder-Fans hoffen auf einen Heimsieg und wichtige drei Punkte. (nordphoto)

Wenn der SC Freiburg bisher ins Weserstadion gekommen ist, dann sind immer Plätze auf der Tribüne leer geblieben. Ausverkauft war das Bundesligaspiel Werder gegen Freiburg noch nie. Bis jetzt. Für Freiburgs Gastspiel in Bremen an diesem Sonnabend gibt es keine Tickets mehr.

Abgesehen von ein paar Karten für Gästefans sind alle weg. Das liegt auch an der günstigen Terminierung, in Bremen ist Freimarkt, und da verbinden Fußballfans den Besuch des Stadions traditionell gern mit dem Besuch der Bürgerweide. Aber Frank Baumann hat auch festgestellt, dass „der Verkauf in den letzten Wochen angezogen hat“. Ist das die neue Lust auf Werder? „Kann man schon sagen“, findet der Sportchef.

Ein bisschen verrückt ist es ja schon: Zu Werders Champions-League-Zeiten waren mal 35 000, mal 37 000, mal 38 000 Menschen im Stadion, wenn der Gegner SC Freiburg hieß. Jetzt steht Werder weit unten in der Tabelle, und trotzdem kommen mehr Fans als normal.

Es ist mit Werder eine Menge passiert in den vergangenen Wochen. Werder hat unter dem neuen Cheftrainer Alexander Nouri die ersten Siege gefeiert, Werders Spiel hat an Struktur gewonnen, die Zahl der Gegentore ist zwar immer noch zu hoch, aber sie nimmt ab. Werder spielt insgesamt wieder ganz manierlichen Fußball, den offenbar viele sehen wollen.

Unter den Zuschauern werden am Sonnabend auch die Größen vergangener Tage sein. Viele Pokalhelden von 1991 wie Thomas Schaaf oder Wynton Rufer sind eingeladen und haben ihr Kommen zugesagt.

Pokalsieger sind Vorbilder

Was dürfen sie von der aktuellen Generation erwarten? „Dass wir uns top vorbereiten, dass wir mit Leidenschaft und Begeisterung die Fans ins Boot holen“, sagt Nouri. Für ihn ist der Brückenschlag zur Werder-Vergangenheit auch eine Verpflichtung. „Die Pokalsieger von 1991 sind unsere Vorbilder, die den Verein mitgeprägt haben.“

Die Bedeutung des Spiels: Die Tabellenkonstellation ist erst mal alles andere als aufregend. Es kommt der Tabellenachte zum Tabellen-15., das passt zu grauen Herbsttagen, ist speziell für Werder aber immens wichtig. „Wir gucken von Spiel zu Spiel“, sagt Alexander Nouri.

Natürlich ist es nicht im Interesse des Trainers, das Duell mit Freiburg zu einem „Alles-oder-nichts-Spiel“ hochzujazzen. Schließlich gibt es für einen Sieg wie immer auch diesmal nur drei Punkte, und Werder wäre selbst bei einem Erfolg nicht plötzlich das heißeste Team der Liga. Aber die Partie gegen Freiburg hat trotzdem eine große Signalwirkung.

Holt Werder die drei Punkte nämlich nicht, dann heißt es bis auf Weiteres: Werder bleibt unten drin. Und das ist etwas, worauf sie bei Werder keine Lust haben – und die Fans auch nicht.

Nouri lässt sich nicht in die Karten gucken

Die Aufstellung: Werder fehlen nach wie vor wichtige Leute. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Es sind seit dem Leipzig-Spiel keine neuen Verletzten dazugekommen. Alexander Nouri kann also aus einem anständig großen Pool an Profis schöpfen. Wie immer lässt sich der Trainer in Sachen Aufstellung nicht in die Karten gucken, aber nachdem er zuletzt zweimal mit derselben Startelf begonnen hat, könnte es diesmal Änderungen geben.

Drei Positionen kämen am ehesten infrage: Robert Bauer könnte hinten rechts Theo Gebre Selassie ablösen. Auf der offensiven rechten Außenbahn könnte Fin Bartels den Platz von Izet Hajrovic einnehmen, und im Sturm wäre ein Wechsel von Ousman Manneh zu Aron Johannsson denkbar.

Die Taktik

Die Taktik: Wie Werder unter Alexander Nouri in Zukunft Fußball spielen will, wird langsam, aber sicher erkennbar. Auf Systemdiskussionen hat der Werder-Trainer wenig Lust – ob mit zwei Abräumern vor der Abwehr oder mit zwei Stürmern statt wie bisher mit einem. „Ich schließe das nicht aus, es hat Vor- und Nachteile“, sagt er etwa zum Zwei-Stürmer-Modell, „für mich sind andere Grundprinzipien wichtiger.“

Nouri geht es mehr darum, wie die Spieler ihre Rolle interpretieren und ausfüllen. Nouri will Leidenschaft sehen, Intensität, ein schnelles Umschalten vom Modus Abwehr auf Angriff und umgekehrt, also auch eine schnelle Rückeroberung des Balles, wenn seine Spieler ihn verloren haben.

In den bisherigen Nouri-Heimspielen gegen Mainz, Wolfsburg und Leverkusen war davon schon erstaunlich viel zu sehen, Werder hatte starke Phasen. Was Werder auch unter dem neuen Trainer noch nicht hingekriegt hat, ist ein Spiel ohne Gegentor.

„Natürlich ist das ein Thema für uns“, sagt Nouri. Er arbeitet daran und will Fortschritte festgestellt haben: „Wir haben zuletzt eine gewisse Stabilität gezeigt, haben diszipliniert und kompakt verteidigt, deshalb bin ich zuversichtlich.“

Freiburg will Zu-null-Spiel verhindern

Der Gegner: Werders erstes Zu-null-Spiel will Freiburg verhindern. Eine „Mannschaft mit viel Begeisterung und Geschlossenheit“ nennt Nouri den Gegner. Zu Hause hat der Aufsteiger alle Spiele gewonnen, auswärts alle verloren.

Das ist allerdings auch dem Spielplan geschuldet, denn Freiburg musste schon in Dortmund, Berlin, Hoffenheim und Köln antreten, alles Mannschaften aus dem oberen Drittel. „Wir müssen bereit sein, die Intensität des Spiels anzunehmen“, sagt Nouri. Das würde auch die 91er-Pokalsieger freuen und die Werder-Fans sowieso.