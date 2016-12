Wiesenhof hält die Tiere in riesigen Ställen. (Karsten Klama)

Werder wirbt weiter für Wiesenhof. Für ein Unternehmen, in dem Tiere in riesigen Ställen gehalten werden, Küken geschreddert werden und es in der Vergangenheit oft genug Eklats um unzumutbare Arbeitsbedingungen gab. Es gibt gute Gründe, eine Zusammenarbeit mit einem solchen Partner zu verurteilen.

Um es mal auf die moralische Ebene zu heben: Ein Zeichen für eine bessere Welt hat Werder damit nicht gesetzt. Zu moralischen Instanzen haben Bundesliga-Klubs aber noch nie so recht getaugt. Von ihnen zu fordern, so etwas wie moralische Normen oder Zeichen zu setzen, ist weder verboten noch falsch. Aber leider fern der Realität, dazu sind die Fußball-Klubs viel zu sehr marktorientierte Wirtschaftsunternehmen.

Es wird aber niemand gezwungen, ein Werder-Trikot mit Wiesenhof drauf zu kaufen. Auch ein Stadionbesuch läuft auf freiwilliger Basis, genauso wie der Erwerb von Wiesenhof-Fleisch. Es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn sich die Kritiker des Big Deals auch das vergegenwärtigen. Vor allem diejenigen, die über den Sponsor meckern, um im Supermarkt dann doch wieder zum Wiesenhof-Hähnchen zu greifen.