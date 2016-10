Jaroslav Drobny hat sich einen Bruch der Elle im Handgelenksbereich und einen kleinen Bruch im Handwurzelbereich zugezogen. Werders Torwart droht damit wochenlang auszufallen. (dpa)

Jaroslav Drobny hätte eigentlich am Sonnabend mit der tschechischen Nationalmannschaft in Hamburg gegen Deutschland spielen sollen. Nach Hamburg reiste Drobny zwar tatsächlich, allerdings nicht zum Volksparkstadion des HSV, wo sich die tschechische Nationelf auf ihr WM-Qualifikationsspiel vorbereitet. Werders Nummer eins verschlug es zum Millerntor, wo die Bremer gegen den FC St. Pauli testeten.

Drobny hatte sich im Training der Nationalmannschaft eine Verletzung zugezogen, die vom Verband erst als Ellbogenbruch kommuniziert und später als Handgelenksverletzung umrissen wurde. Abseits des Werder-Testspiels wurde Drobny von Werder-Arzt Alberto Schek untersucht. Um den Verdacht der Handgelenksverletzung endgültig zu bestätigen, stand für Werders Torwart am Freitag eine Kernspintomographie an. Das Ergebnis: Bruch der Elle im Handgelenksbereich und ein kleiner Bruch im Handwurzelbereich.

Werder wird damit wohl vorerst auf Torwart Jaroslav Drobny verzichten müssen. "Die Hand wird jetzt geschient und ruhiggestellt, anschließend müssen wir abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft", sagte Werders Torwart-Trainer Christian Vander. "Es sieht danach aus, dass er uns mehrere Wochen fehlen wird."

Werders Trainer Alexander Nouri hält allerdings noch eine letzte "Mini-Chance" auf einen Droby-Einsatz im kommenden Heimspiel gegen Leverkusen am 15. Oktober offen. "Er versucht alles und will gucken, wie es getapet oder mit Schmerztabletten ist", sagte Nouri am Freitagmittag. Man müsse schauen, "ob das so funktioniert, aber diese Option wollte er für sich noch mal offenhalten, und wir vertrauen ihm da als erfahrenem Spieler", so Nouri.