Johannes Eggestein. (nordphoto)

Es hat Sie ganz schön erwischt im Training neulich. Sie wurden vom Platz getragen.

Johannes Eggestein: Eigentlich war es nur ein normaler Pferdekuss. Oder ein normales Eisbein, wie man so sagt. Ich bin mit dem Oberschenkel gegen den Hüftknochen des Gegenspielers gestoßen. So etwas läuft man sich oft auch wieder raus. Aber diesmal habe ich gemerkt, wie es reingezogen ist. Ich konnte mein Bein nicht richtig anwinkeln. Es hat schon ziemlich wehgetan.

Im dichten Nebel: Johannes Eggestein beim Werder-Training. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Fürs Wochenende fallen Sie aus. Man könnte jetzt sagen: Dann ist Ihnen wenigstens für diesmal die Ungewissheit abgenommen, ob Sie bei den Profis mitfahren oder zur U 23 gehen.

Aber das ist doch keine belastende Situation. Ich spiele dritte Liga oder bin bei den Profis dabei. Ich kann damit relativ entspannt umgehen. Natürlich mache ich mir selbst den Druck, bei den Profis spielen zu wollen. Ich freue mich riesig, wenn ich in der Bundesliga dabei sein darf. Aber ich bin gerne bereit, mir meine Spielpraxis in der U 23 zu holen. Und das brauche ich auch, um mich im Herrenbereich weiterzuentwickeln.

Sie haben bislang noch keinen Bundesliga-Einsatz bekommen. Passt das zu dem, was Sie sich im Sommer vorgestellt haben?

Ja, doch. Es ist so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.

Das können Sie wirklich so ganz entspannt sagen?

Was heißt entspannt? Das Ziel war es einfach, den nächsten Schritt in den Herrenbereich zu machen. Und der geht jetzt momentan halt eher über den U 23- als über den Profi-Bereich. Zumindest, was die Spiele anbelangt. Klar hätte ich mir Einsätze bei den Profis gewünscht. Das hat noch nicht funktioniert. Ich bin deswegen aber nicht enttäuscht oder gefrustet.

Wirklich nicht?

Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe noch Zeit. Die Saison ist noch lang. Den Druck, zu sagen, ich brauche jetzt in den ersten zehn, elf Spielen unbedingt einen Einsatz, den mache ich mir nicht. Es gibt Beispiele wie Timo Werner (RB Leipzig, d. Red.) oder Julian Brandt (Bayer Leverkusen, d. Red.), die schon mit 18 in der Bundesliga durchgestartet sind. Das sind aber Ausnahmen. Ich denke, der normale Verlauf für einen jungen Spieler ist es eher, sich da reinzutasten, über die Jahre hinweg Einsätze zu sammeln und sich dann zu etablieren. Das sollte das Ziel sein. Alles, was darüber hinaus geht, ist so etwas wie ein kleiner Bonus.

Das klingt sehr vernünftig. Als 18-Jähriger darf man sich doch aber auch etwas Ungeduld leisten, oder nicht?

Klar, die sollte man auf jeden Fall auch haben. Sonst macht es wenig Sinn, man will ja unbedingt in den Profibereich rein. Nur man muss diese Balance finden zwischen Ungeduld und Geduld. Aufgrund des Alters, aufgrund der körperlichen Veranlagungen braucht man diese Geduld. Ich möchte auch in zehn, zwölf Jahren noch Bundesliga spielen. Es ist gut, diesen Split im Kopf zu haben.

Gibt es jemanden, der Ihnen das immer wieder vergegenwärtigt. Oder vergegenwärtigen muss?

In erster Linie mache ich das mit mir selbst aus. Mein Papa steht mir da auch sehr nahe, gibt mir Ratschläge und unterstützt mich.

Im Zuge der Saisonvorbereitung hieß es: Werder hat Schwierigkeiten, Torchancen zu kreieren. Sie galten als eine Art Lichtblick. Hätte es nicht doch schneller klappen können mit ersten Einsätzen?

Man muss nicht drumherumreden: Wir haben es momentan schwer, das Spiel zu machen. Es freut mich einerseits, dass ich in der Öffentlichkeit als Lichtblick und Talent dargestellt werde. Auf der anderen Seite sage ich: Wie soll das möglich sein, als 18-Jähriger derjenige zu sein, der das Ruder herumreißt? Das wäre wohl auch falsch, so zu denken. Das muss als Team gelöst werden.

Der Trainer hat dabei im Sturm nicht auf Sie, sondern auf Ousman Manneh gesetzt. Der ist nicht viel älter als Sie. Wie nehmen Sie seinen Aufstieg wahr?

Auf jeden Fall ist er sehr bemerkenswert. Ousman kommt vor allem über seine Laufstärke und die vielleicht schon etwas größere körperliche Robustheit, die er mit 19 und mit einem Jahr U 23-Erfahrung schon hat. Er ist auch ein sehr großer Spieler. Das sind seine Stärken, und da wird der Trainer auch die Gründe sehen, dass er solch einen Stürmer braucht in seinem System. Wir müssen viel laufen, das kommt Ousman sehr gelegen.

Ist es also diese Athletik, die er hat und Sie noch nicht so?

Jeder hat irgendwie so seine Stärken. Meine sind eher am Ball, sind die kleinen Dribblings mit dem linken und dem rechten Fuß. Den Instinkt zu haben, im Strafaum an der richtigen Stelle zu stehen. Ousman punktet auch mit Laufstärke und Körperlichkeit. Da hat er gegenüber mir einen Vorteil, klar.

Wie schaffen Sie es, nicht neidisch zu werden?

Wir sind Teamkollegen, wollen den gemeinsamen Erfolg. Neid hat da keinen Platz. Ich habe mir immer gesagt, dass ich auf mich selbst gucke. Egal, was andere machen. Ob der Trainer jetzt Ousman dabei hat, oder nicht, wie der Trainer vor Alex Nouri (Viktor Skripnik, d. Red.): Für mich ändert sich dadurch nichts. Wir haben einen Plan für mich, den wir einhalten möchten, und ich will mit beiden Teams erfolgreich sein. Darauf gucke ich erst mal.

Sie fangen nicht an, darüber zu grübeln, ob es richtig war, im Sommer den Vertrag bis 2019 zu verlängern?

Auf keinen Fall. Es war definitiv die richtige Entscheidung. Ich bin überzeugt: Wenn ich in meinem Plan so weitergehe und mich weiter verbessere, dann werde ich meine Chancen und meine Einsätze bekommen.

Was sind Bereiche, in denen Sie sich steigern wollen?

Die körperliche Robustheit oder eben diese Laufbereitschaft, wie sie Ousman zeigt, daran will ich weiter intensiv arbeiten.

Sie können sich sehr gut erklären, warum Sie noch nicht spielen …

… natürlich hat man immer mal wieder Träume, in denen man sich sagt: Wie geil wäre das denn, wenn man da jetzt unten im Weserstadion wäre! Und vielleicht sogar noch ein Tor schießen würde! Aber das ist eben auch so ein Punkt, dass man es bei allen Fantasien und Träumen eben auch schafft, real zu denken. Und sich fragt: Wo bin ich jetzt gerade? Wie ist meine Ausgangssituation? Wo will ich hin? Das ist der Spalt zwischen Träumen und dem Realen. Dazwischen muss man den Weg finden.

In der U 23 hatten Sie bislang sieben Spiele, und haben dabei zweimal getroffen. Sind Sie zufrieden mit den Leistungen.

In den letzten Wochen war ich zufrieden mit meinen Leistungen. Man merkt, dass es in der dritten Liga etwas ganz anderes ist als bei der U 19. Auswärts, da spielen wir manchmal vor 13 000 oder 14 000 Leuten, die ihr Team nach vorne peitschen. Wenn du da, wie neulich in Chemnitz, einen Punkt mitnimmst, dann ist das schon etwas Gutes.

Welches Feedback geben Ihnen die Trainer?

Ich tausche mich natürlich jetzt mit Herrn Kohfeldt aus der U 23 aus. Da hatte ich zuletzt ja mehrere Ansprechpartner.

Inwiefern?

Ich habe bei Herrn Kohfeldt jetzt erst zwei Spiele gemacht. In der U 23 war dann zwischenzeitlich Thomas Wolter Trainer und davor Alex Nouri. Er kann mich vielleicht am besten einschätzen, weil er mich auch schon im letzten Jahr gesehen hat. Für mich und andere Talente ist das schon ein Vorteil, dass der ehemalige U 23-Coach jetzt die Profis trainiert.

Wie beurteilt er Ihren Leistungsstand?

Wir hatten kurz nach seinem Einstieg bei den Profis ein Gespräch. Wir sind uns da einig gewesen, dass ich ganz gut in den Herrenbereich hineingefunden habe und dass es vorangeht.

Steht in dem Plan, von dem Sie sprachen, dass spätestens in der Rückrunde erste Einsätze bei den Profis folgen sollten?

Also, der Plan hat kein genaues Datum, wann und wo ich meine ersten Einsätze haben werde. Das hängt davon ab, wie gut ich mich weiterentwickele. Aber das Ziel sollte schon sein, es mittel- oder langfristig in den Kader zu schaffen. Wann das genau sein wird, das kann ich genauso schlecht sagen wie Sie.

Claudio Pizarro hat im Sommer vorausgesagt: Der Johannes Eggestein, der wird noch in dieser Saison für Aufsehen sorgen. Hat er recht?

Ich sage mal so: Ich gebe mein Bestes, um ihm recht zu geben.

Johannes Eggestein geboren in Hannover, wurde 2013 als 15-Jähriger Werderaner. In den drei folgenden Saisons wurde der Bruder von Werder-Profi Maximilian Eggestein Torschützenkönig in der jeweiligen Nachwuchs-Bundesliga. Im Sommer erhielt das von zahlreichen anderen Klubs umworbene Sturmtalent in Bremen einen bis 2019 laufenden Profi-Vertrag.