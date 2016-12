Das Werder-Training. (nordphoto)

Elf Punkte aus 13 Spielen, entspannt liest sich das nicht als Zwischenbilanz des SV Werder. Aber immerhin besteht gute Hoffnung, dass der Klub selbst bei einer Niederlage in Berlin nicht weiter durchrutscht in der Tabelle. Dafür ist die Konkurrenz einfach zu weit weg (Ingolstadt, HSV), oder sie steht vor schwer lösbaren Aufgaben (Wolfsburg, Darmstadt). So klingt’s dann schon mal ein wenig besser, und nach dem Erfolg der Vorwoche können sie ohnehin erst mal durchatmen. Doch das Grundproblem bleibt: Werder gehört nicht mehr zum Establishment der Liga und muss sich sportlich wie wirtschaftlich neu aufstellen, um neue Schlagkraft zu erzielen.

Rein sportlich hat in der Winterpause die Überprüfung des Kaders oberste Priorität, und da ist Abspecken angesagt. 35 Mann sind zu viel, das wissen sie alle in der Chefetage. Aber wie sind auf die Schnelle acht oder neun Profis so einfach wegzudelegieren? Und wer ist schon von der Tribüne oder aus der 2. Mannschaft heraus ohne großen Verlust abzugeben?

Yatabaré, Diagne, Lorenzen: Da sind die ersten Kandidaten auf der Streichliste. Große Erlöse werden sie nicht mehr bringen, darum wäre da vielleicht ein Leihgeschäft noch einigermaßen hilfreich. Und dann hätten wir noch Spieler wie Petsos oder Kainz oder auch Lennart Thy. Sie alle wurden erst kürzlich geholt, um Werder zu verstärken – und gelten jetzt schon als Missverständnis. Mal in der Startelf, mal auf der Tribüne, das ist das Schicksal der einstigen Hoffnungsträger.

Ihre Namen stehen auch gleichzeitig als Eingeständnis dafür, dass diese Transfers nicht wirklich gesessen haben. Unterm Strich sollte das jetzt freilich egal sein, denn der Kader muss einfach verschlankt werden. Egal wie, und egal um welchen Preis. Denn 35 Mann sind einfach untrainierbar, 35 Mann sind zu viel für ein harmonisches Klima im Team, und wenn’s denn so bleibt, läuft Werder Gefahr, demnächst mit einem Gelenkbus ins Trainingslager fahren zu müssen.

Rein wirtschaftlich – auch das wissen die Verantwortlichen – müssen neue Finanzquellen erschlossen werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Aufstockung der Fernsehgelder mag zwar ab 2017 neue Möglichkeiten schaffen, aber in diesen Genuss kommen alle 18 Erstligisten. Also ist Kreativität gefragt und der Blick über die Grenzen. Werder schaut da schon nach China, in das neue vermeintliche Schlaraffenland des Fußballs. Neue Sponsoren braucht der Klub und auch neue Investoren. Es scheint durchaus möglich, da im Reich der Mitte fündig zu werden, und erste zarte Informationsgespräche nähren diese Hoffnung. Am Osterdeich hat man also erkannt, dass man sich globaler aufstellen muss, und das ist auch gut so.

Nebenbei kann da noch ein anderes Geschäftsmodell entstehen. Warum nicht ein oder zwei Spieler aus China verpflichten? Das wäre sicherlich nicht die schlechteste Voraussetzung auch für eine wirtschaftliche Kooperation. Selbst wenn es nicht reicht für einen Stammplatz in der Bundesliga, kann Werder diese Spieler nach deutschen Fußball-Grundsätzen ausbilden und weiterverkaufen. Deutscher Fußball genießt in China hohes Ansehen, wer hier ausgebildet wurde, erhöht in der Heimat per se seinen Marktwert.

Es bleibt also viel Arbeit, bis wieder ruhigeres Fahrwasser erreicht wird. Den ersten Schritt allerdings hat jetzt die Mannschaft zu gehen. Sie müsste aus Berlin mal was mitbringen. Und die Vergangenheit hat ja schon bewiesen: Werder kann Hertha.

Jörg Wontorra (68) war Sportchef bei Radio Bremen, Aufsichtsrat bei Werder und mehr als zehn Jahre Moderator des Fußball-Talks „Doppelpass“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Arnd Zeigler, Günther Koch und Manfred Breuckmann schreibt Jörg Wontorra in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.