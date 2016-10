Sambou Yatabaré muss künftig mit Werders U23 trainieren. (imago)

Die Werder-Profis Sambou Yatabaré, Fallou Diagne und Maximilian Eggestein werden bis zur Länderspielpause im November mit der U23 von Werder trainieren. Das teilte Alexander Nouri am Dienstag mit. Ausschlagabend für die Entscheidung seien sportliche Gründe.

Am Montag hatte Werders Cheftrainer verkündet, den Bremer Kader auf 22 Spieler verkleinern zu wollen. Die Tür zu den Profis sei für das Trio deswegen aber nicht verschlossen, so Nouri. Jeder könne sich über Leistung und eine positive Reaktion wieder in den Fokus rücken, betonte der Cheftrainer.

Ebenfalls als Streichkandidaten galten Thanos Petsos, Florian Kainz und Lukas Fröde. Sie sollen weiterhin mit dem Bundesliga-Kader trainieren. (nsc)