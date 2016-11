Filip Kostic und Bremens Milos Veljkovic kämpfen um den Ball. (dpa)

Tatsächlich verlor am Sonnabend niemand dieses Nordderby im Volksparkstadion. Es endete, begünstigt durch defensive Mängel auf beiden Seiten, 2:2 (2:2) – mit einem Unentschieden also, das keiner Mannschaft wirklich nützte.

Das Spiel, es hatte so gar nichts mit dem Glanz vergangener, großer Tage der beiden Klubs zu tun. Der Tabellen-18. empfing den 16. – das durfte man durchaus als eine prekäre Ausgangslage bezeichnen. Oder aber als Nordderby am Abgrund. Und an diesem stehen die beiden Nordrivalen stehen ja nicht zufällig. Die Hamburger etwa verweigerten sich in dieser Saison dem Siegen so sehr wie dem Toreschießen. Sechs Treffer in den bisherigen elf Partien zuvor: Das ist eine jämmerliche Bilanz, weniger hat niemand erzielt. Und Werder? Hatte schon 29 Gegentore kassiert. Was ebenfalls der Spitzenwert der Liga und nicht weniger jämmerlich ist.

Zwecks Besserung hatte Trainer Alexander Nouri in der Abteilung Torverhinderung umgebaut – und das nicht unerheblich. Zuerst einmal auf der Torwart-Position: Nach seiner auskurierten Handverletzung durfte Jaroslav Drobny, in der vergangenen Saison bekanntlich noch in Diensten des HSV, wieder anstelle von Felix Wiedwald den Kasten hüten. Im April, beim letzten Nordderby, hatte Drobny noch auf der Gegenseite gespielt – und sich beim 2:1-Sieg des HSV unter anderem durch einen gehaltenen Foulelfmeter im Duell mit Claudio Pizarro Bestnoten verdient.

In der Defensive vor Drobny vertraute Nouri nun tatsächlich auf Robert Bauer. Die Frage, weshalb der Neuzugang auf der rechten Außenverteidigerposition partout nicht am zuletzt formschwachen Theodor Gebre Selassie vorbeikommt, hatte sich zuletzt immer drängender gestellt - an diesem Sonnabend nun lieferte Nouri die Antwort. Der Wechsel im defensiven Mittelfeld wiederum war kein freiwilliger, sondern ein zwingender: Florian Grillitsch hatte sich mit muskulären Problemen abgemeldet, wird laut Werder zwei bis drei Wochen pausieren müssen und wurde durch Thanos Petsos ersetzt.

Doch Werders Absichten, endlich mal sicherer zu stehen, hielten genau 138 Sekunden. Da führten die Gastgeber schon 1:0, weil die Bremer sich im Defensivverbund mal wieder eine ganze Reihe von Fehlern geleistet hatten. Ausgangspunkt: Ein Pass, den Drobny unter Bedrängnis zu Santiago Garcia spielen wollte, den Ball tatsächlich aber weit am Mitspieler vorbei ins Seitenaus beförderte. Der HSV führte den Einwurf nahe der Eckfahne schnell aus, Lewis Holtby durfte von links flanken – und Michael Gregoritsch in der Mitte köpfen. Er konnte das völlig frei tun, weil Werders Innenverteidiger Milos Veljkovic den entscheidenden Schritt zu weit entfernt stand, um die Flanke selbst erreichen zu können.

Diese ersten Minuten gehörten allein dem HSV – und Werder brauchte seine Zeit, um selbst in das Spiel hineinzufinden. Schüsse von Max Kruse (5.) und Serge Gnabry (12.), jeweils rechts am Hamburger Tor vorbei, waren so etwas wie erste zaghafte offensive Lebenszeichen. Fin Bartels setzte dann ein richtiges; Max Kruse, der von links in die Mitte passte, und Clemens Fritz, der den Ball von dort aus nach rechts weiterleitete, halfen ihm dabei. Bartels nahm mit dem rechten Fuß an, ließ HSV-Verteidiger Douglas Santos aussteigen – und jagte den Ball mit links ins Tor. Torwart Christian Mathenia war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, doch es stand 1:1 (14.). Das Nordderby war wieder offen.

Doch Werder wäre in dieser Saison nicht Werder, wenn die Mannschaft daraus einen Vorteil hätte machen können. Im Gegenteil. Es dauerte nur eine Viertelstunde, bis Nouris Elf abermals einem Rückstand hinterher rennen musste. Und: Beim 1:2, dem schon 31. Gegentreffer dieser Saison, offenbarte sich die ganze Abwehrmisere noch deutlicher. Gnabry hatte am gegnerischen Strafraum den Ball verloren, von da an dauerte es nur Augenblicke, bis Gregoritsch seinen zweiten Treffer (28.) erzielen konnte. Nicolai Müller spielte mit Holtby nahe der Mittellinie Doppelpass und spurtete auf und davon. Vorbei an Zlatko Junuzovic und Petsos, die ins Leere grätschten. Müller stoppte seinen Lauf erst kurz vor der Grundlinie und legte den Ball quer; Gregoritsch am ersten Pfosten musste nur noch aus kürzester Distanz einschieben.

Schönes Tor von Werders Offensiv-Juwel Gnabry

Dass es dennoch mit einem 2:2-Unentschieden in die Pause ging, lag vor allem daran, dass die HSV-Defensive der Bremer in Sachen Zaghaftigkeit offenbar in nichts nachstehen wollte. Als die Hamburger sich schon nach dem Pfiff sehnten, der ihnen die Pausenführung bescheren sollte, kam noch einmal Gnabry. Werder Offensiv-Juwel stieß von links in den Strafraum, suchte eine Anspielstation in der Mitte – und schien es selbst kaum glauben zu können, dass ihn niemand angreifen mochte. Also machte es Gnabry selbst; sein schöner Schuss landete flach im langen Eck (45.).

Der HSV zeigte sich zwar nicht schockgefrostet vom erneuten Bremer Ausgleich – doch er war auch nicht spurlos an den Hausherren vorbeigegangen. Nach der Pause passierte lange Zeit: wenig. Der eingewechselte Philipp Bargfrede (für Petsos) sollte der Defensive mehr Stabilität verleihen, was zumindest insofern gelang, als dass keine weiteren Gegentreffer zu verzeichnen waren. Allerdings auch keine nennenswerten Chancen für die Grün-Weißen. Nach 65 Minuten riefen die Werder-Fans lautstark nach Claudio Pizarro – und bekamen ihn kurz darauf. Werders Altstar ersetzte den etwas erstaunten Jungstar Gnabry nach 68 Minuten.

Zwar nahm die Partie in der Schlussphase noch einmal an Fahrt auf, wurde hitziger und sah beinahe Gregoritsch‘ dritten Treffer – doch der HSV-Angreifer köpfte Drobny den Ball in die Arme (74.). Und das war’s. Werder hatte seinen zweiten Auswärtspunkt dieser Saison gewonnen. Nicht mehr, nicht weniger.