Alexander Nouri hat mit seinem Team endlich wieder gewonnen. (dpa)

Da stand Fin Bartels nun also und erzählte von seinem Treffer. Von jenem Treffer, den er erzielt hatte und der doch nicht nur ihm gehörte. „Das war ein gemeinschaftliches Tor”, sagte Bartels. Da war was dran, denn viele, sehr viele Werder-Spieler waren an diesem Treffer in der 76. Minute beteiligt: Izet Hajrovic schoss hart aufs Tor, Ingolstadts Torwart Martin Hansen parierte. Dann schoss Serge Gnabry, der Torwart parierte erneut. Schließlich spitzelte Claudio Pizarro den Ball zu Bartels, der ihn aus wenigen Metern ins Netz drosch. Dieser Treffer sei „symbolisch für den Sieg” gewesen, befand Bartels. Denn er habe gezeigt, „dass wir alles reingeworfen haben, um den Ball irgendwie über die Linie zu drücken”.

Genau das hatte Werders Sportchef Frank Baumann vor der Partie gefordert: dass alle Bremer alles versuchen, um irgendwie zu gewinnen. Die Spieler seines Teams erfüllten diese Forderung, sie bezwangen den FC Ingolstadt am Sonnabendnachmittag im Weserstadion 2:1 (1:0). Baumann war danach eher erleichtert als begeistert. „Wir haben nach wie vor eine schwierige Situation, und jetzt ist nicht alles gut”, sagte er. Zlatko Junuzovic, der den grippekranken Clemens Fritz als Kapitän vertrat, befand: „Wir brauchen jetzt nicht in Ekstase zu verfallen. Die Erleichterung ist da, aber freuen können wir uns nach dem 34. Spieltag.”

Kruse wirbt um Verständnis

Zu zäh war die Partie gegen den Abstiegskandidaten speziell in der zweiten Hälfte gewesen, zu glücklich wirkte der Sieg nach den zwei sehr konkreten Ingolstädter Chancen kurz vor Schluss: Mathew Leckie zielte knapp am Pfosten vorbei, und Werders Torwart Jaroslav Drobny parierte gegen Moritz Hartmann. „Hinten raus haben wir wieder ein bisschen geschwommen”, gab Angreifer Max Kruse zu.

Doch sein Team rettete den Sieg über die Zeit. So jubelten die Zuschauer nach dem Schlusspfiff sehr laut, und einige Bremer Spieler umarmten sich sehr herzlich. Einen Moment lang hatte man den Eindruck, Werder habe etwas Großes gewonnen. Aber dann waren der Jubel und die Umarmungen auch schon wieder vorbei. Die laute Begeisterung und die Stille danach zeigten ganz anschaulich, was der Sieg für die Bremer war: eine Erlösung, aber keine Lösung. Er zeigte ihnen, dass sie doch noch einen Vorsprung verteidigen können, dass sie neue Hoffnung schöpfen dürfen, dass sie vielleicht wirklich nicht die ganze Saison im Abstiegskampf verbringen müssen. Aber er zeigte eben auch, dass sie noch ganz schön wackeln – sogar gegen einen Gegner, der gewiss nicht zu den großen Angstmachern der Bundesliga zählt.

Das wird teuer: Vor Anpfiif zündeten Werder-Fans Pyrotechnik. (dpa)

„Für uns zählte heute nur, dass wir gewonnen haben”, sagte Kruse. Er berichtete, er habe schon gespürt, „dass eine gewisse Verunsicherung da ist”. Aber er warb auch um Verständnis dafür. Er betonte, Werder habe nun mal komplizierte Wochen hinter sich: „Dass du dann nicht Hurra-Fußball spielst, wenn du 2:1 führst, ist völlig normal.” Hurra-Fußball zeigten die Bremer auf dem Weg zum erlösenden Schlusspfiff tatsächlich nur in wenigen Augenblicken. Meist zeigten sie eher, wie viel Arbeit noch vor ihnen liegt.

Dabei hätte schon früh alles gut werden können. In der 24. Minute spielte Robert Bauer einen hübschen Pass nach vorn zu Bartels, der flankte ebenso hübsch in die Mitte zu Kruse – und Kruse tat, was ein Torjäger tun muss: Er traf. Hätte Pizarro den Ball kurz vor der Pause ins Tor gehoben statt übers Tor, dann wären die Bremer vielleicht lockerer geworden. So aber kassierten sie das 1:1, durch einen Freistoß von Markus Suttner (58.). „Ein fantastischer Freistoß, den du nicht halten kannst”, urteilte Nouri. Das sah nicht jeder so. Aber ob haltbar oder nicht: Plötzlich standen da diese fiesen Fragen über dem Spiel: Wird das wieder nix? Ja, gegen wen wollen die Bremer denn dann gewinnen? Sie litten an diesen Fragen, sie konnten ihre Selbstzweifel nicht einfach so vertreiben. „In der zweiten Hälfte hatten wir auch Phasen, wo wir alles haben vermissen lassen”, sagte Bartels.

Junuzovic rechnete vor: „Von den 90 Minuten haben wir 65 im Griff gehabt.” Die verbleibenden 25 aber reichten Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis, um zu resümieren, die Niederlage sei „bitter für uns” gewesen: „Aufgrund der Möglichkeiten und der Art und Weise, wie wir gespielt haben, hätten wir hier einen Punkt verdient gehabt.”

Hajrovic macht Sorgen

An dieser These war durchaus was dran, aber am Ende behielten die Bremer die Punkte eben doch für sich. Jetzt hoffen sie, dass ihnen das hilft. Sie hoffen, dass sie aus den guten Momenten dieses Nachmittags lernen. „Wir haben das zweite Tor einfach erzwungen”, lobte Trainer Nouri – diesen zwingenden Willen sähe er gern häufiger. Sie haben aber auch gesehen, dass sie glänzen können und dass ihr Kader großes Potenzial hat. Sie müssen es nur zeigen. „Natürlich können wir da Selbstvertrauen rausziehen”, sagte Bartels. „Das sollte so sein: dass man manche Szenen selbstbewusster angeht, mit mehr Freude.”

Am Sonnabend war diese Freude noch getrübt. Zum einen hatten die Bremer das Wissen darüber im Kopf, wie es nun weitergeht. „Wir haben noch drei schwere Spiele dieses Jahr”, sagte Kruse. „Nach einem Spiel von einem Befreiungsschlag zu sprechen, ist viel zu früh.” Zum anderen belastete die Bremer die Verletzung von Izet Hajrovic, der spät eingewechselt worden war. Er verdrehte sich das Knie und musste vom Feld getragen werden. Eine Diagnose hatte Trainer Nouri nach der Partie noch nicht, aber er deutete an, es sehe nach „einer schweren Knieverletzung aus”. Anfang der Woche soll der Offensivspieler Hajrovic im Krankenhaus untersucht werden. Dann dürfte klarer sein, wie lange er den Bremern fehlen wird.