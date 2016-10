Oh Schreck: Das kannte Alexander Nouri von seiner Mannschaft bisher anders. Werders Auftritt gegen Freiburg war auch für Werders Trainer eine Enttäuschung. (dpa)

Alexander Nouri war eigentlich schon fertig mit seinem Statement zum Spiel, aber dann fiel ihm doch noch was ein. „Was ich noch loswerden möchte, ganz kurz”, sagte er: „Die Erwartungen waren jetzt natürlich hoch, und da tut’s mir einfach leid, dass wir diese Erwartungen heute nicht erfüllen konnten. Ich hoffe, dass unsere Fans vielleicht trotzdem noch ein bisschen Ablenkung auf dem Freimarkt bekommen können und ein bisschen Freude.”

In diesen Worten klang die Demut durch, die Werders neuem Cheftrainer so wichtig ist – aber auch sein Gespür für die Stimmung der Fans. Speziell gegen Ende der ersten Hälfte dieses gruseligen 1:3 (0:2) gegen den SC Freiburg hatten sie garstig gepfiffen. Nouri ahnte, dass es eine gute Idee war, sich bei ihnen für den Auftritt seines Teams zu entschuldigen.

Die Niederlage der Bremer hat gezeigt, wie wackelig ihr Aufschwung unter Nouri noch ist. Sie hat klargemacht, dass sie noch längst nicht stabil sind – und dass ein Heimsieg gegen einen kleinen Klub wie Freiburg nach wie vor nicht so leicht geht, wie manche Spieler wohl hofften. „Rückblickend kann man das Gefühl haben, wir haben gedacht: Ja, das wird schon irgendwie”, sagte Kapitän Clemens Fritz. „Jetzt kommt Freiburg, die haben noch kein Auswärtsspiel gewonnen, das wird schon klappen. Aber man sieht eben, dass das nicht klappt.”

Spektakuläres Nebenherlaufen

Wie seine Bremer zu dieser Fehleinschätzung kamen, das wusste Fritz selbst nicht. Er sah nur, dass das Spiel seines Teams ihm fremd vorkam, so ganz anders als in den vergangenen Wochen: „Heute war eine Behäbigkeit in unserem Spiel, die ich so nicht von uns kenne.” Bei den Siegen gegen den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen hätten die Bremer sich „den Hintern aufgerissen”, merkte Fritz an. Bei der Niederlage gegen Freiburg gingen sie weniger konsequent zu Werke – und liefen meist nebenher. Besonders spektakulär geriet dieses Nebenherlaufen vor Maximilian Philipps Treffer zum 0:1 (29.).

Erst verlor Florian Grillitsch einen Zweikampf, dann griffen Zlatko Junuzovic und Santiago Garcia den Freiburger nicht an. So lange durfte er unbedrängt mit dem Ball Richtung Tor eilen, dass er irgendwann halt schoss. Fritz kritisierte: „Das erste Gegentor darf nie passieren. Er geht einfach viel zu leicht da durch. Wir haben uns da nicht geholfen, wir haben den Zweikampf nicht richtig angenommen.” Torwart Felix Wiedwald erkannte: „Der eine hat sich auf den anderen verlassen.”

"Freiburg war mutiger"

Die Art, wie dieser Gegentreffer entstand, war typisch für die Larifari-Art, mit der die Bremer speziell in der ersten Hälfte agierten. Sie zeigten kaum einmal das, was ihr Trainer von ihnen will. „Freiburg war deutlich aufmerksamer, deutlich aktiver, deutlich mutiger”, sagte Nouri. „Eigentlich die Tugenden, die wir in den letzten Wochen auch von unserer Mannschaft kannten.” Zu Beginn der Partie hatten seine Spieler diese Tugenden noch gezeigt. Sie begannen schwungvoll und hatten schnell zwei Chancen: den strammen Schrägschuss von Izet Hajrovic (4.) und den Kopfball von Ousman Manneh (5.). Dann aber entglitt ihnen die Partie, und kurz vor der Pause war sie fast schon entschieden.

Lamine Sané verursachte mit einem technischen Fehler einen Eckball; Manneh brachte den Freiburger Karim Guedé im Strafraum zu Fall; Vincenzo Grifo traf mit dem folgenden Foulelfmeter zum 0:2 (39.). Fritz sagte, das sei eine Aktion gewesen, „die uns natürlich wehtut”. Er betonte aber auch: „Ich will da gar nicht drauf rumreiten. Ous ist ein junger Spieler. Wir machen alle Fehler, und er lernt daraus. Er ist unheimlich lernwillig und unheimlich engagiert.” Fritz hielt diese Verteidigungsrede auf den Angreifer Manneh nicht nur, weil er ein verantwortungsvoller Kapitän ist. Sondern auch, weil er weiß, dass nie der jüngste, unerfahrenste Spieler hauptschuldig daran sein kann, dass eine ganze Mannschaft einen ganzen Nachmittag lang so weit unter ihren Möglichkeiten bleibt.

„Es wird ein langer und harter Weg"

Noch bitterer wurde die Szene vor dem Elfmeter dadurch, dass sich Lamine Sané auch noch verletzte – an jenem Knie, an dem er schon mal operiert worden war. Er wurde noch am Abend untersucht. Eine Diagnose stand zwar vorerst aus, aber es deutete sich an, dass er länger ausfallen könnte.

Klar, ein bisschen Hoffnung für diese Partie hatten die Bremer noch mal nach dem Doppelpass von Santiago Garcia und Junuzovic, den der Argentinier zum 1:2 vollendete (67.). Aber als Amir Abrashi das 1:3 erzielte (75.), war diese Hoffnung schon wieder dahin. Wenn Werder am kommenden Sonntag bei Schalke 04 auch so auftrete, sagte Junuzovic, „dann werden wir da so oder so nichts holen”. Er hofft, dass seine Mannschaft aus ihren Fehlern lernt. „Das sollte uns so ein kleiner Warnschuss sein, dass wir einfach davon leben: von der Aggressivität, von der Hilfe des anderen”, sagte er. „Das haben wir alle vermissen lassen.”

Ja, ist denn jetzt all das Gute, das Werder zuletzt begonnen hatte, schon wieder dahin? Natürlich nicht. „Ich fand, dass wir eine gewisse Basis gelegt haben in den letzten Wochen, die heute mit Sicherheit einen Kratzer abbekommen hat, aber nicht komplett zerstört wurde”, sagte Nouri. Sportchef Frank Baumann kündigte an: „Es wird weiter ein langer und harter Weg. Wir sind erst mal mit hinten drin. Und es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir uns da befreien können.”