Tempo, Tempo, Tempo: Alexander Nouri muss damit leben, dass einige Werder-Profis im Moment Defizite bei der Fitness haben. (nordphoto)

Als Max Kruse noch bei Borussia Mönchengladbach spielte, da sagte er einmal: „Wir müssen laufen wie die Weltmeister.“ Im Oktober 2014 sagte Kruse diesen Satz, der damals erklären sollte, warum die Borussia unter dem Trainer Lucien Favre wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben war. Gladbach baute die Serie später auf 18 Spiele ohne Niederlage aus, und am Ende nutzte Max Kruse den Schwung dieser überragenden Gladbacher Saison und wechselte zum VfL Wolfsburg.

Max Kruse spielt inzwischen bei Werder, und dass Werder Laufweltmeister ist, kann man in dieser Bundesliga-Saison nicht gerade behaupten. Kruse selbst erzielt nach langer Verletzungspause solide Werte, aber in den meisten Spielen sieht Werder nicht gut aus. Die Statistiker von Opta, die alle möglichen Daten aus Bundesligaspielen sammeln, haben beispielsweise festgestellt, dass die Profis von Tabellenführer RB Leipzig 116,45 Kilometer pro Spiel laufen. Die Werder-Profis kommen im Schnitt auf 112,74 Kilometer, also vier Kilometer weniger.

Jetzt gilt nicht automatisch die Regel: Wer mehr läuft, der gewinnt auch. Dafür spielen im Fußball zu viele Faktoren eine Rolle. „Die Fitness ist ein Grundbaustein, erklärt aber nicht alles“, sagt Jörn Heineke, der bis zum vergangenen Sommer Athletiktrainer bei Werder war. Aber natürlich ist es von Bedeutung, wenn in einem Spiel jeder Spieler der einen Mannschaft im Schnitt 300 Meter weniger läuft als der Gegner und entsprechend weniger Sprints oder intensive Läufe absolviert. Meist entscheiden Zentimeter oder Zehntelsekunden darüber, ob ein Zweikampf gewonnen oder verloren, ob eine Torchance entsteht oder verhindert wird.

Laufstatistiken liefern interessante Anhaltspunkte

Ein Blick auf die Laufstatistiken zu Werders Spielen in dieser Saison liefern interessante Anhaltspunkte: Bei seinen beiden einzigen Siegen war Werder dem Gegner läuferisch überlegen. So war es gegen Wolfsburg, als die Werder-Profis 2,5 Kilometer mehr zurücklegten als die VfL-Spieler. Und so war es beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen, das den Powerfußball unter Trainer Roger Schmidt quasi zum Markenkern seines Spiels erhoben hat.

Umgekehrt gilt: War Werder dem Gegner läuferisch unterlegen, dann verlor Werder auch meist das Spiel. Größter Ausreißer hier: das 1:3 gegen den SC Freiburg, als es die Freiburger auf vier Kilometer mehr Laufstrecke brachten als die Bremer. Seit nunmehr fünf Spielen läuft der Gegner mehr als Werder. Im Nordderby gegen den HSV fiel auf, dass Werder erstens am Ende fast drei Kilometer weniger gelaufen war als der HSV und zweitens – nicht zum ersten Mal in dieser Saison – keine richtige Schlussoffensive mehr zustande brachte. Überhaupt hat Werder außer gegen Wolfsburg keine späten Tore selbst erzielt. Dafür fielen neun der 31 Gegentore nach der 73. Minute.

Bei Werder hat man dies als Problem erkannt. „Unsere Analysen zeigen, dass wir uns im Fitnessbereich weiterentwickeln müssen“, sagt Werder-Trainer Alexander Nouri, „einerseits ging das Konzept in der Sommervorbereitung nicht so auf wie geplant, andererseits fehlt zahlreichen Spielern die Basis durch Verletzungspausen in der Vorbereitung.“

Athletikkonzept orientiert sich an Fitness-Guru

Tatsächlich verpassten sieben der 14 im Nordderby eingesetzten Werder-Spieler teilweise oder komplett die drei Sommertrainingslager, namentlich Claudio Pizarro, Max Kruse, Niklas Moisander, Santiago Garcia und Philipp Bargfrede. Robert Bauer und Serge Gnabry wiederum stießen erst kurz vor Saisonbeginn zu Werder und hatten bis dahin bei Olympia in Rio gespielt.

Hinter Werder liegen einige personelle Wechsel und konzeptionelle Veränderungen im Athletikbereich in den vergangenen Jahren. Athletiktrainer kamen und gingen. Das Konzept aus diesem Sommer, von dem Nouri nun spricht, setzten unter dem damaligen Cheftrainer Viktor Skripnik Werders Leistungsdiagnostiker Axel Dörrfuß und der neue Athletiktrainer Günther Stoxreiter um. Es orientierte sich an den Methoden des niederländischen Fitness-Gurus Raymond Verheijen.

Statt stumpf Kondition zu bolzen, ist es nach Verheijens Einschätzung besser, fast alle Übungen mit dem Ball und in Spielformen zu machen und die Spieler stetig und ausdauernd und nicht kurz und dafür extrem intensiv zu belasten. Verheijen ist ein streitbarer Geist, er hat schon für mehrere europäische Spitzenklubs gearbeitet und reibt sich unter anderem besonders gern an Jürgen Klopp, dem er immer wieder vorwirft, zu hart trainieren zu lassen und die Spieler (Zitat) „zu zerstören“.

Lange Läufe sind passé

Lange Strandläufe, wie sie einst unter Thomas Schaaf in den jährlichen Trainingslagern auf Norderney oder in Belek zum Standard des Grundlagentrainings gehörten, gab es zuletzt bei Werder nicht mehr. Stattdessen werden bei jedem Training Daten gesammelt, die ein GPS-Sender am Körper der Spieler übermittelt. Das soll die Trainings- und Belastungssteuerung erleichtern. Stoxreiter sagte im Juli im Trainingslager in Zell: „Es ist nicht mehr notwendig, dass man jetzt immer nur schleift, schleift, schleift.“

Stoxreiter löste vor dieser Saison Jens Heineke ab, unter dem zuvor anders gearbeitet worden war. Der damalige Geschäftsführer Thomas Eichin hatte Heineke erst im Sommer 2015 geholt. Heineke ließ Elemente aus dem sogenannten Crossfit-Bereich einfließen. Das Konzept setzte – vereinfacht gesprochen – auf kurze, intensive Belastung. Es war die Zeit, als im Kraftraum viel mit Langhanteln und Gewichten gearbeitet wurde. Fast schon legendär ist die Crossfit-Einheit, die seinerzeit öffentlich im Trainingslager in Neuruppin stattfand. Nach nur einem Jahr beendete Werder die Zusammenarbeit mit Heineke wieder.

Nouri nimmt Einfluss auf Athletikbereich

Im Unterschied zu seinem Vorgänger Viktor Skripnik nimmt Nouri nun mehr Einfluss auf den Athletikbereich. Was kein Wunder ist: Nouri versteht etwas von der Materie, hat Gesundheitsmanagement studiert und unter anderem mit Oliver Bartlett, heute Athletiktrainer bei Bayer Leverkusen, und dem Amerikaner Mark Verstegen zusammengearbeitet, den Jürgen Klinsmann 2004 zur deutschen Nationalmannschaft holte. Klar ist: Dörrfuß und Stoxreiter machen bei Werder weiter.

Klar ist aber auch, dass Nouri seine Mannschaft gern häufiger so spielen lassen würde wie gegen Wolfsburg und Leverkusen. Da attackierte Werder früh und aggressiv, setzte nach Ballverlusten energisch nach, agierte kraftvoll im Umschaltspiel. Aber Wolfsburg und Leverkusen blieben die Ausnahmen.

Nouri sagt: „Die Herausforderung in den letzten Wochen war es und wird es bis zur Winterpause sein, die Fitness zu verbessern, ohne dabei den Fokus auf die Spiele zu verlieren.“ Mit anderen Worten: Nouri muss den Spagat hinbekommen zwischen dem, was notwendig ist, und dem, was er eigentlich für wünschenswert hält. Man könnte auch sagen: Werder muss jetzt mit letzter Kraft so viele Punkte wie möglich sammeln. Am 3. Januar beginnt dann die Vorbereitung auf die Rückrunde. „Im Januar“, sagt Nouri, „müssen wir einen wichtigen Schritt nach vorn machen.“