Werder-Kapitän Clemens Fritz. (nordphoto)

Bevor er aber den Rasen des Fußballplatzes gegen den des Golfplatzes eintauschen konnte, musste er sich noch zu einer Frage äußern, mit der er sich eigentlich noch gar nicht befassen möchte: Wie geht es nach der Saison für ihn weiter? Spielt er noch ein Jahr? Oder ist diesmal wirklich Schluss?

Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage beim 36-jährigen Fritz genauso wie beim 38-jährigen Pizarro: Beide sind verdiente Werderaner, beide haben sich noch einmal für Werder entschieden – Pizarro war nach Ende seines Vertrags beim FC Bayern vereinslos, Fritz wollte ursprünglich im vergangenen Sommer aufhören. Über beide sagt Sportchef Frank Baumann: „Ich würde mich freuen, wenn sie noch ein Jahr dranhängen würden.“ Sowohl Fritz als auch Pizarro sagen, dass der sportliche Erfolg der Mannschaft in der Rückrunde für ihre Entscheidungen eine untergeordnete Rolle spielt.

Auf den zweiten Blick sind die Ausgangslagen aber doch ziemlich verschieden – weil die Konkurrenzsituationen völlig verschieden sind. Bei Pizarro ist klar: Wenn er fit ist, spielt er auch. Werder hat schlicht keinen gleichwertigen Angreifer. Bei Fritz hingegen ist das nicht mehr sicher. „Wir haben auf meiner Position eine sehr hohe Qualität im Kader“, sagt er selbst. Und diese Qualität ist durch Neuzugang Thomas Delaney (Fritz: „Ein sportlich und menschlich sehr guter Typ“) nun noch einmal gestiegen.

Auch in der Hinrunde herrschte im zentralen Mittelfeld schon das größte Gedränge im Kader. Wäre Philipp Bargfrede nicht bis in den Herbst hinein verletzt gewesen und wären nach seinem Comeback nicht Fritz, Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch abwechselnd wegen Erkältungen oder Rückenproblemen ausgefallen, hätte schon in der Hinrunde ein großer Teil der „hohen Qualität“,von der Fritz spricht, auf der Bank gesessen. Und dabei hätte es auch den Kapitän selbst erwischen können. Dazu könnte es nun in der Rückrunde kommen: Erste Kandidaten für das zentrale Mittelfeld dürften zum Rückrundenstart Delaney und Bargfrede sein.

Dass Kollegen wie Bargfrede ihn dazu überreden wollen, noch ein Jahr dranzuhängen, ist für Fritz „schön“ – aber nicht ausschlaggebend. Er sagt: „Ich muss der Mannschaft noch helfen können, muss sportlich konkurrenzfähig sein.“ Seine körperliche Fitness ist also, anders als bei Pizarro („Wenn ich fit bin, mache ich weiter“), nur eine Voraussetzung dafür, dass er sich eine weitere Saison vorstellen kann. Fritz will auch noch gebraucht werden.

Es ist nicht so, als hielte Fritz das für ausgeschlossen. „In der Hinrunde habe ich 15 von 17 Spielen gemacht und war fast bei jeder Trainingseinheit dabei“, sagt er. Er ist aber auch selbstkritisch genug, um zu wissen: „Ich habe in der Hinrunde nicht so gut gespielt wie in der Rückrunde der vorigen Saison.“ Die Vorbereitung tue ihm gut, sagt Fritz, er fühle sich fit und könne das Tempo deranderen mitgehen. Die körperliche Grundlage dafür, dass er noch mal eine richtig gute Rückrunde spielen könnte, ist also vorhanden.

Wenn Fritz in der Rückrunde aber merkt, dass er keine Chance auf einen Stammplatz hat, wird er im Sommer aufhören. Eine Saison 2017/18 als Ergänzungsspieler wird er sich nicht antun. Dass er bei Werder bleiben wird, ist ohnehin klar: Er hat einen Anschlussvertrag für die Zeit nach seiner aktiven Karriere. Derzeit könne er sich „am ehesten etwas im Bereich Management vorstellen“, sagt er. Aber auch eine Tätigkeit als Trainer ist nicht ausgeschlossen: „Vielleicht merke ich nach ein paar Monaten im Büro ja, dass ich den Geruch des Rasens vermisse. Ich bin schließlich mein ganzes Leben lang immer viel draußen gewesen.“

Vor einem Jahr, Mitte Januar 2016, beschloss Fritz, dass er lange genug Tag für Tag auf dem Trainingsplatz gestanden hatte. Er kündigte sein Karriereende für den folgenden Sommer an. Ende April revidierte er seinen Entschluss, weil er merkte, dass er mit einer solch misslungenen Saison nicht aufhören wollte. Im Nachhinein betrachtet sagt er jetzt über seinen ersten Rücktritt: „Es war ein Fehler, das so früh zu entscheiden.“ Diesmal will er sich damit mehr Zeit lassen. „Irgendwann in der Rückrunde wird der Zeitpunkt kommen“, sagt er. Noch einen Rücktritt vom Rücktritt soll es nicht geben.