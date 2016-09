Alle man herhören! Alexander Nouri erläutert seinen Spielern, was er von ihnen in Darmstadt erwartet. (nordphoto)

Da saß Alexander Nouri also und schmunzelte. Alle redeten über seine Zukunft und über die Frage, wie lange er wohl noch Werders Bundesligatrainer sein wird – und er wirkte, als gehe ihn die Debatte kaum was an. „Ich möchte eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen”, sagte er irgendwann in dieser Pressekonferenz am Donnerstag. „Und ich möchte die Dinge beeinflussen, die ich beeinflussen kann.” Beeinflussen kann er, wie seine Mannschaft am Sonnabend bei Darmstadt 98 besteht. Nicht beeinflussen kann er, ob Werders Klubchefs ihn danach als Trainer fürs Erstligateam behalten oder ob sie doch einen externen Kandidaten wählen. So jedenfalls wollte Nouri das verstanden wissen. Aber die Wahrheit ist vermutlich ein bisschen komplizierter.

Fest steht zurzeit nur, dass der Tag, an dem Sportchef Frank Baumann die Trainerfrage klärt, näher rückt. „Ich denke, dass wir in den nächsten 14 Tagen mehr dazu sagen können”, berichtete er. „Wir werden nicht mehr ganz lange brauchen, um dort eine Entscheidung zu treffen.” Womöglich wird die Personalie schon in den Tagen nach der Partie in Darmstadt verkündet. Das wäre ja auch sinnvoll, denn so hätte der künftige Coach in der dann folgenden Länderspielpause Zeit, sich einzuarbeiten und sein Aufbauwerk zu beginnen.

Wenn Baumann aber jetzt noch nicht entschieden hat, heißt das dann, sein externer Wunschkandidat steht zurzeit noch anderswo unter Vertrag? „Das kann man daraus nicht schließen”, antwortete er. Wenn er sagt, es dauere bis zur Entscheidung nicht mehr lange, heißt das, dass er mit externen Kandidaten spricht? „Das hab' ich nicht gesagt.” Baumann mühte sich sehr, viel zu reden und wenig zu sagen. Einerseits betonte er: „Natürlich hat Alex Chancen, nicht nur in Darmstadt auf der Bank zu sitzen, sondern auch die nächsten Wochen, Monate, Jahre.” Andererseits befand er, es sei seine „Pflicht, mir auch ein Bild von anderen Kandidaten zu machen”.

Mehr Alltag als ein Auswärtsspiel in Darmstadt geht nicht

In dieser unübersichtlichen Situation dürfte es entscheidend sein, wie Werder in Darmstadt agiert – so sehr Baumann die Bedeutung der Partie auch herunterspielt. Bisher haben Trainer Nouri und sein Team miteinander zwei Spiele im emotionalen Ausnahmezustand erlebt, schnell hintereinander, mit irren Wendungen in den letzten Minuten. Nouri hatte vor diesen Spielen kaum Zeit. Jetzt, vor der Dienstreise nach Darmstadt, hatte er eine ganz normale Trainingswoche. Er hatte die Chance, seine Spieler nicht nur schnell zu motivieren, sondern ihnen auch in Ruhe etwas zu erklären.

In Darmstadt kann Nouri beweisen, wie alltagstauglich sein Stil ist. Denn mehr Alltag als ein Auswärtsspiel in Darmstadt geht in der Bundesliga nicht. Die Bremer treten dort in einem Stadion an, das noch so ist, wie Stadien früher mal waren – und das mit den Hochglanz-Arenen von heute wenig gemeinsam hat. Und sie treffen auf einen Gegner, dessen Markenkern es ist, unangenehm zu sein. Ein Auswärtsspiel in Darmstadt, das ist kein Fall für Feinschmecker; es ist ein Fall für Renner und Kämpfer. Wie Werder dort bestehen kann? Nouri betonte, für ihn sei es eine „extreme Maxime”, dass seine Spieler dort als Team auftreten. Und er empfahl: „Das komplette Umfeld ausblenden, bei sich sein, bei seinem Job sein – und eine hohe Intensität auf den Platz bringen.”

In der vergangenen Saison haben die Bremer das nicht geschafft, sie haben in Darmstadt 1:2 verloren. Jetzt können sie zeigen, ob sie weiter sind als damals. Ob sie dazugelernt haben. „Das Spiel da war ein bisschen bitter für uns”, sagte Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie. „Wir müssen cleverer sein als letztes Jahr. Wir müssen disziplinierter spielen.” Wenn die Bremer in dieser Saison noch was werden wollen, dann müssen sie in Darmstadt gewinnen. Wenn sie auf einen einstelligen Tabellenplatz hoffen, dann gehört Darmstadt zu den Klubs, die sie hinter sich lassen müssen.

Schneller als der Karriereplan

Klar, ein Sieg in Darmstadt wäre kein Triumph für die Ewigkeit; er wäre kein Erlebnis, von dem Mütter und Väter ihren Kindern noch in 20 Jahren mit leuchtenden Augen erzählen würden. Aber für den Moment wäre er wertvoll. Für Werder. Und für den Trainer Nouri, den viele gern als Chefcoach behalten würden. Kapitän Clemens Fritz hat sich für ihn ausgesprochen, und in Umfragen plädieren die meisten Fans dafür, dass Nouri bleibt. Der Trainer aber weiß, wie schnell sich Stimmungen im Profifußball ändern. Er sagte, er wolle realistisch bleiben, demütig und bescheiden.

Sportchef Baumann wiederum berichtete, für ihn sei es „ein Mosaiksteinchen”, dass der Kapitän für Nouri plädiert: „Aber es ist nicht so, dass positive Rückmeldungen in der Öffentlichkeit die Basis sind für eine Trainerentscheidung.” Wichtiger dürfte sein, dass Nouri ihm schon mehrfach bewiesen hat, was er kann. „Wir haben mit ihm eine Art Karriereplan besprochen”, sagte Baumann. „Da hat er sich nicht dran gehalten.” Nouri ist schneller oben angekommen als geplant. Zumindest für den Moment.