Werder-Profi Zlatko Junuzovic (nordphoto)

Zlatko Junuzovic hatte Redebedarf. Was hinter ihm lag, war nicht nur ein intensives Fußballspiel, sondern auch zwei intensive Tage. Und so redete Junuzovic kurz über das Fußballspiel, danach aber viel länger über das, was am Montagabend in Berlin geschehen war: über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. „Wenn sowas passiert, realisiert man, dass es Sachen gibt, die viel wichtiger sind als Fußball“, sagte Werders Mittelfeldspieler in der Mixed Zone des Hoffenheimer Stadions. Was wie eine Floskel klingt, war in diesem Fall keine; Junuzovic war sichtlich bewegt.

Er berichtete, er habe seit dem Anschlag „ständig nachgeschaut, ob es neue Informationen gibt“. Auch in der Mannschaft seien die Ereignisse in Berlin „selbstverständlich“ Thema gewesen. Es sei schwierig gewesen, sich unter diesen Bedingungen aufs Fußballspielen zu konzentrieren. „Bei der Schweigeminute vor dem Anpfiff kam all das hoch, was man in den Nachrichten gesehen hat“, sagte Junuzovic. „Aber natürlich muss man weitermachen.“

Auch bei seiner Antwort auf die Frage, was er sich für die Winterpause vorgenommen habe, spielte Fußball eine untergeordnete Rolle. „Ich will versuchen, ein bisschen abzuschalten, die Zeit ein bisschen zu genießen“, sagte Junuzovic – und kam gleich wieder auf Berlin zu sprechen. „Meine Wünsche für das neue Jahr gehen vor allem in die Richtung, dass Ruhe einkehrt. Dass sowas verhindert werden kann.“ Zu viel Angst zu haben, sei euch nicht der richtige Weg, sagte der 29-Jährige. „Aber man ist nun mal völlig machtlos; mehr als die Hoffnung bleibt einem nicht.“