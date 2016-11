Franco di Santo beim Fußball Bundesliga Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke (imago sportfotodienst, imago/Eibner)

Besonders vernünftig klingt Markus Weinzierl nicht, als er am Donnerstagabend nach dem 2:0-Sieg des FC Schalke gegen den FK Krasondar auf Franco di Santo angesprochen wird. Der Stürmer, der im Sommer 2015 vom SV Werder in den Ruhrpott gewechselt war, plagt sich schon länger mit einer Bauchmuskelverletzung, am vorigen Wochenende musste er wegen dieser Blessur auswechseln lassen.

In der Europa League pausierte er. „Di Santo befindet sich an der Grenze dessen, was geht“, erzählt Weinzierl, aber „er soll gegen Werder spielen und sich danach komplett auskurieren.“

Dass die Schalker bereit sind, an diesem Sonntag im Duell gegen Werder (17.30 Uhr) solch ein Risiko einzugehen, ist einerseits Folge der personellen Notlage im Sturm, zeigt zugleich aber auch die neue Wertschätzung, die Di Santo in diesen Wochen erfährt. In den Augen vieler Beobachter war die Liaison zwischen dem 27-Jähringen und dem Gelsenkirchener Revierklub längst gescheitert.

Letzte Saison eher enttäuschend

Abgesehen von einem Europa-League-Spiel gegen den zypriotischen Verein Asteras Tripolis, als Di Santo drei Tore schoss, war er in der vergangenen Saison eine ähnlich große Enttäuschung wie der längst entlassene Trainer André Breitenreiter. Auch in diesem Jahr hat er noch kein Tor für Schalke geschossen – und dennoch ist er wichtig wie nie. „Ich finde ihn nicht so schlecht, wie er oft gesehen wird“, hat Weinzierl schon vor Wochen gesagt. Und dieser Glaube an die Stärken des Angreifers zahlt sich derzeit aus.

Die alte Torgefährlichkeit, an der die Bremer Fans sich während der Zeit des Argentiniers bei Werder so sehr erfreuen konnten, ist zwar auch im zweiten Schalker Jahr nicht erblüht. Aber Weinzierl schätzt Di Santo für ganz andere Fähigkeiten.

Der neue Trainer trat seinen Job im Sommer mit dem Vorsatz an, der Mannschaft eine Spielweise zu vermitteln, die Manager Christian Heidel immer wieder mit dem etwas vereinfachenden Begriff „Vorwärtsverteidigung“ beschreibt. Ein wesentlicher Aspekt dieser Herangehensweise ist, dass ein Stürmer pro Spiel „20, 30 Zweikämpfe führen soll“, sagt Heidel, und genau diese Fleißarbeit erledige di Santo „vorbildlich“.

Schalke fehlt es an Stürmern

Er ackert und rennt, findet die richtigen Wege, und ist dabei nicht einmal ein großer Balleroberer. Aber die Unruhe, die seine Störmanöver im gegnerischen Spielaufbau hinterlassen, bildet die Grundlage für viele Schalker Ballgewinne im Mittelfeld. „Wenn er weiter Selbstvertrauen tankt, wird er uns in den nächsten Wochen richtig weiter helfen“, sagt Weinzierl.

Denn den Schalkern sind die Stürmer ausgegangen. Zunächst erlitt der für gut 20 Millionen Euro vom FC Basel verpflichtete Schweizer Breel Embolo eine schwere Fußgelenksverletzung, er wird bis weit ins kommende Jahr pausieren müssen. Und in der vorigen Woche zog sich Klaas-Jan Huntelaar eine Teilruptur des Außenbandes zu, mit seiner Rückkehr wird nicht vor Ende November gerechnet.

Wobei Di Santo schon vor dessen Verletzung dabei war, das Urgestein aus Holland zu verdrängen. Beim 3:0 gegen Mainz 04 vor zwei Wochen saß Huntelaar nur auf der Bank, während Di Santo zum heimlichen Helden des Abends avancierte. Gefeiert wurde zwar Nabil Bentaleb, dem zwei Tore gelangen, aber Di Santo hatte sowohl das 1:0, als auch das 2:0 vorbereitet. Jetzt warten sie auf Schalke noch auf ein bisschen mehr Effizienz vor dem Tor, wobei jenseits der gegenwärtigen Wertschätzung längst grundsätzliche Zweifel an Di Santos Abschlussqualitäten bestehen.

Neues Vereinskonzept begünstigt Di Santo

Die 13 Treffer aus seiner zweiten Saison bei Werder stellen einen einmaligen Ausschlag nach oben in der Karriere des Stürmers dar. In seinem besten Jahr in England, wo er zwischen 2007 und 2013 für Chelsea, Blackburn und Wigan spielte, gelangen ihm sieben Tore, sonst schoss Di Santo nie mehr als vier Ligatreffer in einer Saison. Im vorigen Jahr auf Schalke waren es sogar nur zwei.

Dass dieser Spieler noch einmal zu einem echten Torjäger wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber seit Heidel da ist, sieht das Schalker Vereinskonzept vor, Spiele nicht mehr aufgrund überdurchschnittlich guter Einzelspieler zu gewinnen, sondern auf der Grundlage von konzeptionell durchdachten und homogenen Mannschaftsleistungen. Und für diesen Ansatz taugt Di Santo möglicherweise sogar besser als die alte Tormaschine Klaas-Jan Huntelaar.

Der 33-Jährige ist nicht mehr flexibel genug ist, um seine etwas egozentrische und auf Strafraumsituationen zugeschnittene Spielweise zu modernisieren. Di Santo hingegen glänzte zuletzt auch im Zusammenspiel mit Max Meyer, der zweiten Spitze in Weinzierls 3-5-2-System, das zur Grundlage für die Erfolgsserie von zuletzt acht Pflichtspielen mit sechs Siegen und zwei Unentschieden wurde. Kein Wunder also, dass die Schalker dieses Sturmduo unbedingt auch gegen Bremen spielen sehen wollen.