Erstmals seitdem Klaus Filbry Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder ist, hat der Klub Gewinn gemacht. (nordphoto)

Herr Filbry, am Montag steht die Mitgliederversammlung an. Wie groß ist Ihre Freude darauf?

Klaus Filbry: Sehr groß. Weil wir sehr hart gearbeitet haben und jetzt sehr gute Zahlen präsentieren können. Darauf sind wir als Team und Verein stolz.

Was werden Sie den Mitgliedern sagen?

Genau das. Hinter uns liegt eine aufreibende Saison, aber es war auch eine Saison mit einem versöhnlichen Abschluss: dem Bundesliga-Finale. Wir haben in dieser Phase eine unglaubliche Geschlossenheit zwischen Fans, Mannschaft und dem Verein hinbekommen. Das sind schöne Momente, über die man am Montag auch sprechen kann.

In den vier Jahren zuvor mussten Sie, vor allem wenn es ums Geld ging, über weniger schöne Fakten sprechen, es gab jedes Mal ein dickes Millionen-Minus zu erklären…

…ja, es waren sehr intensive Jahre. Aber die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres und auch der erste Eindruck der Zahlen im aktuellen Geschäftsjahr sind eine Bestätigung für das, was wir in den zwei Jahren zuvor angekündigt hatten. Wir haben gesagt, dass wir hart am Wind segeln müssen, dass wir auf der einen Seite weiterhin in die sportliche Qualität der Mannschaft investieren wollen, aber gleichzeitig auch einen hanseatisch-bremischen Kurs fahren wollen und uns nicht verschulden. Das ist uns gelungen.

An welchem Punkt steht Werder wirtschaftlich jetzt?

Wir sind an einem Punkt, an dem wir unser Eigenkapital wieder aufbauen (Werder hatte zuvor seit 2011 rund 37,5 Millionen Euro Verlust gemacht; Anmerkung der Redaktion). Unser Kurs Grün-Weiß stimmt, das Schiff Werder Bremen ist auf einem sehr guten Weg. Wirtschaftlich stehen wir sehr stabil und gesund da.

Wie hoch ist der Gewinn? Die Rede ist von über zwei Millionen Euro.

Die genauen Zahlen werden wir erst am Montag mitteilen.

Wie schwierig war es, diesen Prozess zurück zu den schwarzen Zahlen zu moderieren?

Das war anstrengend. Aber wir sind diesen harten Weg alle zusammen gegangen: Geschäftsführung, Aufsichtsrat und die Mitarbeiter und Mitglieder.

Der Aufsichtsrat wird am Montag neu besetzt. Was ist Ihre Erwartung?

(schmunzelt) Ich weiß nicht, was passiert…

…der Bauunternehmer Kurt Zech, der Kommunikationsfachmann Andreas Hoetzel und der Sportvermarkter Thomas Krohne werden neu in den Aufsichtsrat kommen…

… da wissen Sie mehr als ich (lacht). Über die Besetzung des Aufsichtsrates entscheiden die Mitglieder am Montagabend.

Welche Rolle spielen die Kontakte und Netzwerke, die die Aufsichtsratsmitglieder mitbringen?

Kontakte und Netzwerke sind immer wichtig, und wir freuen uns immer über neue Kontakte, aber wir haben belastbare Netzwerke über unsere Partner wie Infront (Werders Vermarkter; Anmerkung der Redaktion) und unsere Sponsoren, die uns auch Türen öffnen. Wichtig ist, dass in dem Gremium vertrauensvoll zusammengearbeitet wird, zwischen den Mitgliedern und mit der Geschäftsführung. Wichtig ist, dass der Aufsichtsrat die Geschäftsführung kontrolliert und strategisch berät. Das war in der Vergangenheit gut, und ich gehe davon aus, dass es auch in Zukunft so sein wird.

Was sind die Gründe dafür, dass Werder wieder schwarze Zahlen schreibt?

Wir haben in einigen Bereichen Zuwächse erlebt, zum Beispiel beim Spielbetrieb…

…das bedeutet bei den Umsätzen an den Spieltagen, also der Logenvermietung, dem Ticket- und Fanartikelverkauf…

…wir sind im DFB-Pokal bis ins Halbfinale gekommen und haben außerdem im Fernsehbereich zugelegt. Dazu kommt ein hohes Kostenbewusstsein und geringere Abschreibungen als in den Vorjahren.

Die geschätzten Transfereinnahmen für Jannik Vestergaard und Anthony Ujah von über 20 Millionen Euro…

…sind in der jetzigen Bilanz noch gar nicht enthalten und fließen erst ins aktuelle Geschäftsjahr ein.

Das klingt so, als sei die Dringlichkeit, beispielsweise einen Investor zu finden, nicht sehr groß.

Die Gespräche mit Interessenten hatten noch nie etwas mit Notwendigkeit zu tun. Der Verein, also unser e. V., hat eine klare Haltung zu dem Thema: Er hält im Moment 100 Prozent an der GmbH und Co. KG aA und wird immer Mehrheitsgesellschafter bleiben. Wir suchen nicht händeringend nach einem Investor, sondern sind im Gegenteil froh, wie wir aufgestellt sind.

Ein wichtiger Partner für Werder ist Wiesenhof, Ihr Trikot- und Hauptsponsor. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Würden Sie die Zusammenarbeit gern fortsetzen?

Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten positiv. Wir haben einen starken regionalen Partner an der Seite. Und das muss man an dieser Stelle auch einmal sagen: Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Hauptsponsor bei der Verlängerung eines Vertrages in sportlich ungewissen Zeiten drauflegt, so wie Wiesenhof es vor zwei Jahren getan hat, und Geld in einer Größenordnung gibt, die normalerweise im oberen Tabellendrittel zu finden ist.

Den Cheftrainer Alexander Nouri? Findet Klaus Filbry gut. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Es hat massive Kritik an Wiesenhof als Werder-Partner gegeben. Wie nehmen Sie das Thema jetzt wahr?

Positiv. Die Diskussion hat sich versachlicht.

Und der Trikotverkauf?

Da haben wir Zuwächse. Das ist ein positives Zeichen. Dass Fans eine kritische Einstellung zum Thema Massentierhaltung haben, ist vollkommen in Ordnung. Dieser Diskussion hat sich Wiesenhof gestellt und mit der Kritik auseinandergesetzt.

Die größte Einnahmequelle bleibt das Fernsehgeld. Wie sieht da die Entwicklung aus?

Durch den neuen TV-Vertrag werden wir, wenn wir denn die Klasse halten, wovon wir ausgehen, signifikant mehr Erlöse erzielen.

Welche Rolle spielt dabei das Team Marktwert, also der Zusammenschluss mit anderen Traditionsklubs wie Hertha, Frankfurt oder HSV? Hat sich der Vorstoß zur Umverteilung des TV-Geldes gelohnt?

Es hat sich insofern gelohnt, als dass wir eine Diskussion eröffnet haben, nämlich darüber, ob man die TV-Erlöse nicht nach neuen Kriterien verteilen kann. Wir haben das nicht neu erfunden. Das wird in anderen europäischen Ländern ja schon gemacht. Die Gespräche dazu waren sehr sachlich und konstruktiv, alles Weitere wird man dann sehen, wenn die neuen Kriterien vorgestellt werden.

Wenn Werder jetzt jedes Jahr ein paar Millionen Euro mehr vor allem vom Fernsehen kassiert, ist das Management eines Bundesligavereins doch fast ein Kinderspiel, oder?

(lacht) Das ist Quatsch. Das ist kein Selbstläufer, weil der Profifußball ein sehr emotionales und ergebnisgetriebenes Geschäft ist. Ja, es stimmt, es ist mehr Geld, das wir bekommen. Aber wir kennen das in Bremen ja noch aus den Jahren, als Werder in der Champions League gespielt hat. Wenn mehr Geld im Umlauf ist, steigen auch bestimmte Kosten, etwa die Kosten für den Kader.

Weil alle Beteiligten – Spieler, Berater, abgebende Vereine – mehr verdienen wollen.

Das ist eine Spirale. Da muss man versuchen, dass man dieses Spiel nur bedingt mitspielt. Andererseits ist der Markt nun einmal der Markt, ganz frei ist man nie. Aber wir werden sicherlich auch in Zukunft nicht alles mitmachen.

Aber es besteht die Gefahr, auf einem überhitzten Markt Geld für überteuerte Durchschnittsspieler auszugeben.

Das wollen wir nicht. Wir haben einen klaren Plan, den Frank Baumann als Geschäftsführer bei der Kaderzusammensetzung verfolgt. Die Spieler müssen sportlich und charakterlich zu uns passen. Ich glaube, dass es uns auszeichnet, dass wir hier Ruhe haben und vernünftige Entscheidungen treffen.

Stichwort Kostenbewusstsein: Wie problematisch ist der übergroße Kader?

Frank Baumann hat zu diesem Punkt ja klar gesagt, dass er den Kader verkleinern will, und der Trainer möchte das auch.

Die wirtschaftliche Konsolidierung scheint zu gelingen, sportlich steckt Werder aber immer noch unten in der Tabelle fest.

Wir sind uns der sportlichen Situation absolut bewusst und nehmen das auch sehr ernst. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht über große Ziele reden. Nichtsdestotrotz sind wir absolut davon überzeugt, dass dieser Kader eine hohe Qualität hat. Das müssen wir jetzt nur auf dem Platz nachweisen.

Einer, der ganz viel auf den Platz bringt, ist Serge Gnabry. Gibt es überhaupt eine Chance, dass dieser Mann Werder länger erhalten bleibt?

Das müssen wir sehen. Er hat einen langfristigen Vertrag. Es macht Spaß, ihm bei seiner Entwicklung zuzusehen, und es macht, glaube ich, auch ihm Spaß, diese Entwicklung bei Werder Bremen zu durchlaufen. Man muss bei Serge aber auch berücksichtigen, dass er auf diesem hohen Niveau noch nicht dauerhaft gespielt hat. Unser Plus ist: Hier hat er Spaß, das tut ihm gut. Er hat sich als Mensch in Bremen sehr schnell eingelebt. Er übernimmt Verantwortung, er hat die richtige Einstellung. Er ist ein Mannschaftsspieler und bringt gleichzeitig seine individuelle Klasse sehr gut ein.

Wenn jetzt Kruse und Pizarro noch zurückkommen – wie fühlt sich das an?

Das fühlt sich gut an.

Für Alexander Nouri, den neuen Trainer, wird es auch eine Herausforderung sein, wenn er jetzt aus dem Vollen schöpfen kann, auch Philipp Bargfrede ist wieder dabei…

Ich finde: Alexander Nouri macht das gut. Er geht einen klaren Weg. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, das wird uns in die Geschäftsführung zurückgespiegelt, funktioniert sehr gut. Aber man muss hier die Erwartungen auch bremsen. Hinter allen Rückkehrern liegen lange Pausen. Aber klar ist: Wir müssen jetzt so schnell wie möglich den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. Am besten fangen wir schon am Sonntag gegen Frankfurt damit an.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.

Zur Person: Klaus Filbry Der gebürtige Münsteraner, 49, arbeitet seit sieben Jahren für Werder Bremen. Seit November 2012 ist der frühere Adidas-Manager Vorsitzender der Geschäftsführung.