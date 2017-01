Florian Grillitsch. (nordphoto)

Den Wechsel gaben beide Vereine am Montag bekannt. "Es ist sehr schade, dass uns Florian verlässt. Er hat bei Werder in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen und den Sprung aus dem Leistungszentrum in den Profi-Kader bis hin zum Bundesliga-Stammspieler geschafft", sagte Frank Baumann in einer Mitteilung des Vereins.

Hoffenheim wiederum bezeichnete Grillitsch als "einen Wunschtransfer für das zentrale Mittelfeld". Mit seiner Spielintelligenz passe er gut zu der Mannschaft, so Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann. Der Österreicher erhält bei der TSG einen Vertrag bis 2021.

Grillitsch wechselte im Sommer 2013 aus der Jugendakademie St. Pöltens zu Werder. Zwei Jahre später debütierte er für die Bremer in der Bundesliga. Bislang absolvierte Grillitsch 36 Bundesliga-Spiele für Werder und stand sechsmal im DFB-Pokal auf dem Platz. (wk)