Alexander Nouri und Frank Baumann fliegen im kommenden Winter definitiv nicht ins Trainingslager nach Belek. (dpa)

Werder fährt im Winter voraussichtlich ins Trainingslager nach Spanien. Sportchef Frank Baumann sagte dem WESER-KURIER, die Planungen des Klubs gingen klar in diese Richtung. Innerhalb Spaniens gebe es noch mehrere Orte als Optionen: „Wir müssen uns jetzt vor Ort noch ein paar Sachen anschauen.“

In den nächsten 14 Tagen werde die Entscheidung über das Quartier fallen. Im Winter in Bremen zu bleiben, sei aber nach wie vor auch eine Option, so Baumann. Nach Belek, in das Stammquartier der vergangenen Jahre, fahre Werder in diesem Winter definitiv nicht.