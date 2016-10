Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Werder-Sportchef weist Kritik zurück Frank Baumann: Wir haben einen guten Kader zusammen

Frank Baumann hat die Kritik an der Einkaufspolitik von Werder Bremen zurückgewiesen. Der Sportchef stuft die Mannschaft als wettbewerbsfähig in der Fußball-Bundesliga an.