Werder-Sportchef Frank Baumann hat Angreifer Ousman Manneh in Schutz genommen. (imago)

Manneh hatte beim 1:3 gegen den SC Freiburg durch ein ziemlich ungeschicktes Foul einen Elfmeter verursacht und auch sonst kein gutes Spiel gemacht. "Ich sehe es nicht so, dass er wegen seiner Leistung eine Pause bräuchte", sagte Baumann.

Manneh habe sich immerhin zwei große Chancen erarbeitet: "Wenn der Kopfball oder der Schuss reingegangen wäre, würde man die Frage nach ihm jetzt nicht stellen", sagte Baumann. "Natürlich hat er Fehlpässe dabeigehabt und Bälle verloren. Aber er hat auch viel für die Mannschaft gearbeitet." Zudem, so Baumann, habe die ganze Bremer Mannschaft nicht überzeugt.

Ob Manneh in Werders Partie am Sonntag bei Schalke 04 erneut in der Startformation steht oder ob Lennart Thy oder Aron Johannsson eine Chance bekommen, sei offen, sagte Baumann: "Wir müssen sehen, wer auf Schalke der richtige Spieler ist."