Santiago Garcia wird wohl auch über 2017 hinaus für Werder spielen. (imago)

Frank Baumann möchte den im Sommer 2017 auslaufenden Vertrag von Santiago Garcia verlängern. Dies bestätigte Werders Sportchef auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Leipzig. Der argentinische Linksverteidiger, der seit 2014 in Bremen spielt, sei ein "guter und positiver Typ, der wichtig ist für die Mannschaft", sagte Baumann. Alexander Nouri fand ebenfalls positive Worte für Garcia. Werders Cheftrainer lobte die "große Professionalität" des 28-Jährigen und hob Garcias "große Verbundenheit und Identifikation mit dem Verein, der Mannschaft und den Zielen" hervor.

Auch Garcia bekräftigte, sich eine langfristige Zukunft an der Weser vorstellen zu können. "Ich fühle mich perfekt in Bremen", sagte er. Ebenfalls zu diesem Gefühl beitragen dürfte, dass Garcia sich seines Stammplatzes gegen RB Leipzig sicher sein darf. Nouri betonte, dass er in Sachen Linksverteidiger keinerlei Handlungsbedarf sehe. Garcia habe nach der langen Vereltzungspause gegen Leverkusen gut gespielt, "wieso soll ich da also was ändern", sagte Nouri. (nsc)