Vor knapp einem Dreivierteljahr machte der Kapitän es zur Chefsache: Clemens Fritz spürte, dass die Mannschaft im Abstiegskampf ein Signal brauchte – und setzte dieses Signal selbst, indem er seinen Rücktritt vom Rücktritt bekanntgab. Der Klassenerhalt gelang, wenn auch erst am letzten Spieltag. Nun ist wieder Abstiegskampf, der Kapitän heißt immer noch Clemens Fritz, die Mannschaft braucht wieder ein Signal. Also noch mal so wie in der vergangenen Saison?

„Man kann nicht jedes Jahr das Gleiche machen“, sagt Fritz. Er wird es also nicht noch mal so machen. Das heiße nicht, betont er, dass seine Karriere am Saisonende definitiv vorbei sein wird. Aber das Signal, das Werder jetzt braucht, es muss ein anderes sein. Sportchef Frank Baumann hat es mit seinen harschen Worten nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach versucht, nun fährt die Mannschaft einen Tag früher nach Mainz, wo sie am Sonnabend gegen den FSV antritt. Was Fritz, der seit Jahren mit Werder immer wieder im Abstiegskampf landet, von solchen Dingen hält?

„Dadurch, dass wir einen Tag früher hinfahren, liegt der Fokus schon früher auf dem Spiel“, sagt er. Und die Worte des Sportchefs, welche Wirkung haben sie denn gehabt? Die Kritik von Frank Baumann sei in der Mannschaft „kein großes Thema gewesen“, sagt Fritz. Er glaube nicht, „dass sich da jemand angegriffen gefühlt hat“. Es sei Baumanns „gutes Recht, das zu tun“, sagt Fritz, er denke aber nicht, dass es bei Werder Spieler gebe, denen noch nicht klar gewesen sei, worum es gehe. Nach dem Spiel gegen Gladbach habe man „der Mannschaft nicht den Willen absprechen“ können; es hätten lediglich „die letzten ein, zwei Prozent“ gefehlt.

Die Frage ist, was der Mannschaft dabei helfen kann, diese letzten ein, zwei Prozent aus sich herauszuholen. Vielleicht sind es ja besondere Aktionen der Fans, wie im vergangenen Jahr. Fritz sieht die Sache andersherum: „Wir haben die Nerven der Fans in den vergangenen Jahren überstrapaziert“, sagt er. Man dürfe ihre Unterstützung nicht als selbstverständlich erachten. „Das Signal muss aus der Mannschaft kommen.“

Fritz‘ Möglichkeiten, zu solch einem Signal beizutragen, sind derzeit begrenzt. In den vergangenen drei Partien ging die Mannschaft ohne ihn, ihren Kapitän, auf den Platz. Das Spiel gegen den FC Bayern verpasste er wegen Nackenbeschwerden; aber auch als diese abgeklungen waren, blieb Fritz draußen: In Augsburg wurde er in der Nachspielzeit eingewechselt; gegen Gladbach saß er bis zum Abpfiff auf der Bank. Fritz sagt: „Ich bin nicht so blauäugig in die Saison gegangen, dass ich dachte, ich mache jedes Spiel und immer von Anfang an.“ Er sagt, natürlich, dass der Erfolg der Mannschaft wichtiger sei als er selbst. „Der Trainer muss so aufstellen, wie er es für richtig hält.“ Und wer nicht in der Startelf sei, müsse der Mannschaft trotzdem so gut helfen wie es gehe. „Ich kann im Training und in der Kabine mit den Kollegen reden, ihnen gut zusprechen. Deutlich sagen, wenn mir was auffällt, und das mach‘ ich auch.“ Es kann ihm nicht gefallen, dass seine Rolle derzeit kleiner ist als noch vor kurzem, und kleiner als in der vergangenen Saison. „Aber wenn ich bis zum Saisonende auf der Bank sitze und wir schaffen den Klassenerhalt, dann freu ich mich.“