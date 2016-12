Lukas Fröde. (nordphoto)

Gegen Darmstadt 98 haben sie zuletzt für Werder in einem Bundesliga-Spiel auf dem Rasen gestanden, das war am 1. Oktober. Seitdem hat der eine (Lukas Fröde) seinen Stammplatz auf der Ersatzbank und der andere (Janek Sternberg) auf der Tribüne. Eine große Rolle spielen also beide Profis in Bremen nicht, und wenn sich in den nächsten Wochen Vereine bei Werder melden sollten, die an einer Verpflichtung dieser Spieler interessiert sind, dann wird Sportchef Frank Baumann bei entsprechenden Anrufen den Hörer nicht gleich wieder auflegen. Man sei bei diesen Personalien „gesprächsbereit“, sagt Baumann stattdessen, „klar ist aber auch, dass es für die Spieler, aber auch für uns passen muss.“

Janek Sternberg (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Dass die beiden Nationalspieler Sambou Yatabaré und Fallou Diagne bei Werder keine Zukunft mehr haben, ist bekannt, nun dürfen auch Linksverteidiger Sternberg und Fröde, ein Mann für die Innenverteidigung und das zentrale defensive Mittelfeld, gehen. Die Verträge der beiden Spieler laufen im Sommer aus, an eine Verlängerung ist nicht gedacht. Sternberg (24) hat hinten links Santiago Garcia vor sich, und wenn Garcia einmal ausfallen sollte, dann kann Trainer Alexander Nouri dort auch die erprobten Theo Gebre Selassie oder Robert Bauer spielen lassen.

Auch auf den Positionen von Fröde, 21 Jahre jung, hat Werder reichlich Alternativen, erst recht, wenn im Januar auch noch der dänische Nationalspieler Thomas Delaney in Bremen anfängt. Fröde stand schon im vergangenen Sommer beim Zweitligisten FC St. Pauli auf der Wunschliste.

37 Spieler wird der Werder-Kader ab Januar groß sein. Yatabaré, Diagne, Sternberg und Fröde sind nicht die letzten Kandidaten, die Werder bei entsprechenden Angeboten ziehen lassen würde. Keine Rolle bei den Profis spielen auch der ehemalige Stammtorwart Raphael Wolf sowie der junge Stürmer Melvyn Lorenzen. Auch ihre Verträge enden im Sommer.

Apropos Sturm: Dort ist Werder selbst im Falle eines vorzeitigen Lorenzen-Abschiedes noch überbesetzt, vor allem wenn die U23-Talente Ousman Manneh und Johannes Eggestein perspektivisch mehr Spielzeit bekommen sollen. Das macht es für Stürmer wie Aron Johannsson, Lennart Thy und Justin Eilers nicht leichter.