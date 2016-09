Werders Interimstrainer Alexander Nouri freut sich über das "ganze positive Feedback". (dpa)

Er wolle "kurz mal Danke sagen", moderierte Alexander Nouri seine Nachricht an, die er am Montagnachmittag auf seinem Facebook-Kanal gepostet hat. "Das ganze positive Feedback tut uns natürlich gut", schreibt Werders Interimstrainer, um anschließend auf die kommenden Aufgaben zu sprechen zu kommen: "Wir sind jetzt schon mittendrin in der neuen Arbeitswoche, haben gute Ideen und eine sehr positive Stimmung in der Mannschaft", so Nouri. Das Trainerteam sei sehr froh über die Chance, "die der Verein uns hier gegeben hat". Man fiebere bereits dem kommenden Spiel entgegen: "Ganzer Fokus auf Darmstadt!"